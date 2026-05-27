Habib Beye remplacé ? Samir Nasri a choisi son entraîneur de l’OM pour la saison prochaine

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Habib Beye a fini la saison sur le banc de l’OM, pas sûr qu’on le retrouve la saison prochaine aux manettes du club phocéen. En effet, cet été, on pourrait assister à un changement d’entraineur à Marseille. En ce sens, les noms de Christophe Galtier et de Bruno Genesio sont ceux qui reviennent le plus et voilà qu’entre les deux, Samir Nasri a une préférence.

Venu remplacer Roberto De Zerbi et ayant signé jusqu’en 2027, Habib Beye pourrait finalement ne pas continuer comme entraîneur de l’OM. Alors qu’un nouveau directeur sportif est attendu à Marseille, celui-ci pourrait bien décider de construire autour d’un autre technicien que l’ancien du Stade Rennais. Pendant l’intersaison, Habib Beye pourrait donc être remplacé sur le banc de l’OM. Mais par qui ? Cette question fait beaucoup parler en ce moment et deux noms reviennent dernièrement : Christophe Galtier et Bruno Genesio.

« Moi, je prends Genesio » Sur le plateau du Canal Football Club, il a justement été question du prochain entraîneur de l’OM. Samir Nasri a notamment fait part de sa préférence entre Bruno Genesio et Christophe Galtier, expliquant à ce propos : « Qui sera le prochain entraîneur de l’OM ? Je ne sais pas moi. Honnêtement, j’en ai aucune idée. Ça va dépendre de Lorenzi, c’est Lorenzi qui va faire le choix. Moi, je prends Genesio. Si je prends Christophe Galtier, déjà il va falloir que je tranche entre Gouiri et Galtier car ils ont quand même un différend depuis Nice. Même si Galtier connait l’environnement marseillais, je prendrais Genesio. C’est gage de sécurité, de résultats en Ligue 1. Ça va apporter un peu plus de calme et de sérénité dans l’environnement marseillais ».