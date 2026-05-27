Habib Beye remplacé ? Samir Nasri a choisi son entraîneur de l’OM pour la saison prochaine

Si Habib Beye a fini la saison sur le banc de l’OM, pas sûr qu’on le retrouve la saison prochaine aux manettes du club phocéen. En effet, cet été, on pourrait assister à un changement d’entraineur à Marseille. En ce sens, les noms de Christophe Galtier et de Bruno Genesio sont ceux qui reviennent le plus et voilà qu’entre les deux, Samir Nasri a une préférence.
Venu remplacer Roberto De Zerbi et ayant signé jusqu’en 2027, Habib Beye pourrait finalement ne pas continuer comme entraîneur de l’OM. Alors qu’un nouveau directeur sportif est attendu à Marseille, celui-ci pourrait bien décider de construire autour d’un autre technicien que l’ancien du Stade Rennais. Pendant l’intersaison, Habib Beye pourrait donc être remplacé sur le banc de l’OM. Mais par qui ? Cette question fait beaucoup parler en ce moment et deux noms reviennent dernièrement : Christophe Galtier et Bruno Genesio.
« Moi, je prends Genesio »
Sur le plateau du Canal Football Club, il a justement été question du prochain entraîneur de l’OM. Samir Nasri a notamment fait part de sa préférence entre Bruno Genesio et Christophe Galtier, expliquant à ce propos : « Qui sera le prochain entraîneur de l’OM ? Je ne sais pas moi. Honnêtement, j’en ai aucune idée. Ça va dépendre de Lorenzi, c’est Lorenzi qui va faire le choix. Moi, je prends Genesio. Si je prends Christophe Galtier, déjà il va falloir que je tranche entre Gouiri et Galtier car ils ont quand même un différend depuis Nice. Même si Galtier connait l’environnement marseillais, je prendrais Genesio. C’est gage de sécurité, de résultats en Ligue 1. Ça va apporter un peu plus de calme et de sérénité dans l’environnement marseillais ».
Un avantage pour Christophe Galtier ?
Il n’empêche que les avis divergent entre le meilleur choix à faire pour l’OM entre Bruno Genesio et Christophe Galtier. Ce dernier a notamment l’avantage de bien connaitre l’environnement marseillais, étant originaire de la cité phocéenne et ayant joué à l’OM pendant sa carrière. « Je pense que sa connaissance de l’environnement marseillais, même de la ville, de la culture de l’OM, est un atout indéniable. Evidemment, Bruno Genesio est un super coach et il ferait bonne figure, mais je pense qu’aujourd’hui, dans l’histoire récente de l’OM, ce qui s’est passé la saison passée, le fait de connaitre cet environnement, c’est quelque chose qui pour moi est incontournable et un atout pour Christophe Galtier », a expliqué David Aiello lors de L’Equipe du Soir.