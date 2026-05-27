Un joueur du PSG avait renoncé à la Coupe du monde : L’annonce déchirante à Didier Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Didier Deschamps a donné sa liste des joueurs convoqués pour jouer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, celle-ci peut encore évoluer. En effet, les blessures peuvent venir tout chambouler et c’est notamment ce qui était arrivé il y a 4 ans avec Presnel Kimpembe. Initialement appelé par Deschamps, celui qui jouait alors au PSG avait fini par renoncer car il n’était pas à 100%. Un moment sur lequel est revenu Kimpembe.

Sacré champion du monde avec l’équipe de France en 2018, Presnel Kimpembe aurait également pu être de la partie 4 ans plus tard au Qatar. En effet, celui qui jouait alors au PSG avait été convoqué par Didier Deschamps pour disputer la compétition avec les Bleus. Mais voilà que Kimpembe n’avait finalement pas pu tenir sa place. N’étant pas remis à 100% de sa blessure au tendon d’Achille, le défenseur central avait décidé de laisser sa place. Un choix qu’il a fallu annoncer à Deschamps et ça n’a pas été simple.

« L’annoncer au sélectionneur m’a arraché le coeur » Interrogé par La Tribune Dimanche, Presnel Kimpembe est revenu sur son absence à la Coupe du monde 2022 avec l’équipe de France. C’est alors que le défenseur central a fait savoir : « C’était ma décision donc c’était facile d’être honnête avec moi-même. Mais l’annoncer au sélectionneur m’a arraché le coeur, à l’époque. Une Coupe du monde ça reste un rêve de gosse. J’avais beaucoup de fierté à défendre le maillot de l’équipe de France. Je savais que j’étais un privilégié. De ce fait, quelque chose dans ma tête me disait que j’avais besoin de laisser la place à quelqu’un qui serait à 100% ».