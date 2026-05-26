Equipe de France : Pas de Coupe du monde pour Areola, sa femme règle ses comptes sur les réseaux !

C'est ce que l'on appelle une saison noire. Alphonse Areola disposait d'un statut de titulaire à West Ham avant de se retrouver cantonné à un rôle de doublure depuis plus de trois mois désormais. Que ce soit sur le plan personnel ou collectif, le champion du monde ressort perdant de cet exercice puisque les Hammers sont relégués en Championship et le sélectionneur Didier Deschamps ne l'a pas retenu pour représenter l'équipe de France pendant la Coupe du monde (11 juin-19 juillet).
Au printemps 2023, West Ham remportait la Ligue Europa Conférence. Le troisième trophée continental de son histoire après la Coupe des coupes et la Coupe Intertoto. Avec Alphonse Areola dans les buts, les Hammers avaient signé une belle épopée. Mais trois ans plus tard, le club londonien a échoué face à Tottenham dans sa bataille pour le maintien en Premier League. Résultat, le London Stadium accueillera des rencontres de Championship lors du prochain exercice.
«D'un trophée à la relégation. Merci Potter pour le début de saison et Nuno pour la fin»
Une terrible désillusion pour chaque joueur et salarié de West Ham. L'entourage des membres du vestiaire sont également déçus. C'est le cas de Marion Areola. La conjointe du gardien des Hammers a pesté sur son compte Instagram en publiant deux Stories distinctes. La première, destinée à Graham Potter puis à Nuno Espirito Santo, les deux coachs du club pendant cette saison 2025/2026 de Premier League. La femme du portier qui n'a plus débuté un match de championnat comme titulaire depuis le mois de janvier l'a très mauvaise. « D'un trophée à la relégation. Merci Potter pour le début de saison et Nuno pour la fin ».
«Pas de Coupe du monde cette année, merci coach Nuno»
Mais ce n'est pas tout. Marion Areola a par ailleurs communiqué sa déception de voir qu'en raison de la situation sportive compliquée de son conjoint à West Ham ces derniers mois, Didier Deschamps n'a pas sélectionné Alphonse Areola dans un rôle de gardien remplaçant pour le Mondial avec l'équipe de France qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet prochain. « Et pas de Coupe du monde cette année, merci coach Nuno ». Une chose est sûre, Marion Areola n'est absolument pas comblée par cette saison des Hammers et l'avenir sombre qui est réservé à son conjoint avec cette relégation au niveau inférieur.