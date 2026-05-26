Equipe de France : Pas de Coupe du monde pour Areola, sa femme règle ses comptes sur les réseaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est ce que l'on appelle une saison noire. Alphonse Areola disposait d'un statut de titulaire à West Ham avant de se retrouver cantonné à un rôle de doublure depuis plus de trois mois désormais. Que ce soit sur le plan personnel ou collectif, le champion du monde ressort perdant de cet exercice puisque les Hammers sont relégués en Championship et le sélectionneur Didier Deschamps ne l'a pas retenu pour représenter l'équipe de France pendant la Coupe du monde (11 juin-19 juillet).

Au printemps 2023, West Ham remportait la Ligue Europa Conférence. Le troisième trophée continental de son histoire après la Coupe des coupes et la Coupe Intertoto. Avec Alphonse Areola dans les buts, les Hammers avaient signé une belle épopée. Mais trois ans plus tard, le club londonien a échoué face à Tottenham dans sa bataille pour le maintien en Premier League. Résultat, le London Stadium accueillera des rencontres de Championship lors du prochain exercice.

«D'un trophée à la relégation. Merci Potter pour le début de saison et Nuno pour la fin» Une terrible désillusion pour chaque joueur et salarié de West Ham. L'entourage des membres du vestiaire sont également déçus. C'est le cas de Marion Areola. La conjointe du gardien des Hammers a pesté sur son compte Instagram en publiant deux Stories distinctes. La première, destinée à Graham Potter puis à Nuno Espirito Santo, les deux coachs du club pendant cette saison 2025/2026 de Premier League. La femme du portier qui n'a plus débuté un match de championnat comme titulaire depuis le mois de janvier l'a très mauvaise. « D'un trophée à la relégation. Merci Potter pour le début de saison et Nuno pour la fin ».