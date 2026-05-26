Le vestiaire du PSG a choisi son entraîneur pour la saison prochaine : «Il est exceptionnel»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi, le PSG affrontera Arsenal en finale de la Ligue des champions à Budapest. Et après cette date, il sera temps de se concentrer sur la saison prochaine et de reprendre les négociations notamment pour la prolongation de Luis Enrique. Et cette signature est très attendue dans le vestiaire.

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique a clairement changé le destin du club de la capitale, passé dans une autre dimension grâce notamment à ses deux finales de Ligue des champions consécutives. Et pourtant, le technicien espagnol n’a toujours pas prolongé son contrat qui s’achève en 2027, bien que les discussions soient en bonne voie. Et cela tombe bien puisqu’à en croire Ousmane Dembélé, les joueurs du PSG veulent poursuivre l’aventure avec Luis Enrique.

Dembélé veut continuer avec Luis Enrique « Luis Enrique, sa recette ? On ne peut pas la dire (rires). C’est un entraîneur de haut niveau. On l’a vu au FC Barcelone et maintenant au PSG. C’est un coach qui a une idée claire et il essaie de la transmettre à toutes ses équipes. Il a beaucoup d’énergie, vous le voyez en conférence de presse. C’est un très bon entraîneur, il est exceptionnel et on espère qu’il va rester très longtemps au PSG », lâche-t-il au micro de M6 d’expliquer en quoi il devait encore progresser.