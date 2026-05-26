PSG : Un consultant de Canal+ a trouvé encore plus fort que Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu’il est arrivé au PSG, Luis Enrique fait l’unanimité. Il faut dire que le technicien espagnol a permis aux Parisiens d’enchaîner deux finales de Ligue des Champions consécutives. Mais pour Laurent Batlles, Mikel Arteta fait encore plus fort cette saison.

Samedi soir, le PSG affrontera Arsenal en finale de la Ligue des champions. Une deuxième finale de rang pour le club de la capitale qui est passé dans une nouvelle dimension sous les ordres de Luis Enrique. Cependant, pour Laurent Batlles, Mikel Arteta fait une meilleure saison que son compatriote, notamment grâce à la victoire des Gunners en Premier League.

Pour Batlles, Arteta a fait mieux que Luis Enrique « Sur cette saison, Arteta a créé quelque chose et a réussi à être Champion alors que ce n’était plus le cas depuis 22 ans pour les Gunners. Avec une construction d’équipe très intéressante, une possession de jeu, aussi avec le travail de ses adjoints au niveau des coups de pied arrêtés. Quand on voit ses causeries, sa façon de fonctionner, je trouve que c’est aussi très intéressant parce qu’il fait vivre beaucoup de choses. Sur la saison actuelle, je pense que Mikel Arteta fait une plus belle saison que Luis Enrique », assure-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.