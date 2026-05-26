Adieux à Roland-Garros : «Je t'ai toujours admiré», Monfils déclare sa flamme à Wawrinka !

Amadou Diawara

Ce lundi après-midi, Stan Wawrinka a joué son tour dernier match à Roland-Garros. Alors qu'il prendra sa retraite à l'issue de la saison, le Suisse s'est incliné face à Jesper de Jong. Dans une vidéo diffusée sur le court Simonne-Mathieu, Gaël Monfils s'est enflammé pour la carrière de Stan Wawrinka.

Gaël Monfils (39 ans) et Stan Wawrinka (41 ans) vont prendre leur retraite sportive à l'issue de cette saison. Par conséquent, ce Roland-Garros est le dernier de leur carrière. D'ailleurs, le Suisse a déjà disputé son tout dernier match à la Porte d'Auteuil. En effet, celui qui a été sacré en 2015 s'est incliné face à Jesper de Jong ce lundi après-midi, et ce, en quatre sets (6–3, 3–6, 6–3, 6–4). Dans la foulée, Stan Wawrinka a eu droit à une cérémonie en son honneur sur le court Simonne-Mathieu.

«Bravo pour tout ce que tu as fais» Dans une vidéo diffusée sur les écrans, Gaël Monfils a fait passer un message fort à Stan Wawrinka. « Frérot, bravo pour tout ce que tu as fais. Stan the man, je t'ai toujours admiré, et tu le sais. Pour moi, tu es un très très grand champion, une légende de notre sport. Tu l'as gagné ici à Roland-Garros. Tu m'as même battu à Roland-Garros. Tu as gagné trois Grand Chelems », s'est enflammé le Français.