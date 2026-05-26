Adieux à Roland-Garros : «Nous avons grandi ensemble», les confidences de Nadal sur Wawrinka !

Amadou Diawara

Défait face à Jesper de Jong ce lundi après-midi, Stan Wawrinka a fait ses adieux à Roland-Garros. Alors qu'il prendra sa retraite sportive à l'issue de la saison, le Suisse a eu droit à un hommage sur le court Simonne-Mathieu. Dans une vidéo diffusée sur les écrans, Rafael Nadal a fait passer un message fort à Stan Wawrinka.

Agé de 41 ans, Stan Wawrinka va tirer sa révérence à l'issue de la saison. Pour son dernier Roland-Garros, le Suisse est sorti dès le premier tour. En effet, Stan Wawrinka a été battu par Jesper de Jong en quatre sets ce lundi après-midi (6–3, 3–6, 6–3, 6–4). Après son élimination, celui qui a été sacré à Roland-Garros en 2015 a été honoré sur le court Simonne-Mathieu. Dans une vidéo diffusée sur les écrans, Rafael Nadal a rendu hommage à Stan Wawrinka.

«C'était un plaisir de partager toutes ses années avec toi» « Mes félicitations pour ton incroyable carrière. Je pense que nous avons grandi ensemble. On est plus ou moins arrivé au même moment sur le circuit. C'était un plaisir de partager toutes ses années avec toi. Tu as réalisé une carrière inoubliable, bravo pour ça. Je te souhaite tout le meilleur dans le futur », s'est enflammé Rafael Nadal.