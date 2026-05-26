Mauvaise surprise pour Grégory Lorenzi, l'OM a formulé une offre à un autre directeur sportif !

Axel Cornic

Retenu par le propriétaire Frank McCourt en février dernier, Medhi Benatia a finalement bien quitté l’Olympique de Marseille. Mais le poste de directeur sportif ne devrait pas rester vacant très longtemps, puisque certains parlent déjà d’une arrivée de Grégory Lorenzi, qui a récemment annoncé son départ du Stade brestois. Mais une autre piste pourrait bien surprendre tout le monde...

La saison est enfin terminée, mais le plus dur arriver pour l’OM. Après les départs de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia, il faudra tout reconstruire lors de l’intersaison, avec une qualification en Ligue Europa qui semble être un moindre mal. Et Stéphane Richard, qui deviendra officiellement le nouveau président le 2 juillet prochain, semble avoir déjà quelques idées.

L’OM cherche un nouveau directeur sportif Il y a en effet un grand favori qui se détache pour devenir le nouveau directeur sportif de l’OM, à quelques semaines du début du mercato estival. Plusieurs sources évoquent en effet un accord avec Grégory Lorenzi, qui a récemment quitté Brest et est donc libre de tout contrat. Il serait déjà attendu à Marseille pour régler les premiers dossiers chauds comme celui de l’entraineur, mais surtout les nombreux départs qui devraient avoir lieu dans les prochains mois.