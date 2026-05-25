Succession de Beye : Après Genesio, un autre coach qui intéresse l’OM va quitter son poste !

Alexis Brunet

Ce lundi, le LOSC a officiellement annoncé le départ de Bruno Genesio, qui était en fin de contrat. Une aubaine pour l’OM qui est fortement intéressé par ce dernier pour succéder à Habib Beye. Toutefois, une autre cible marseillaise devrait prochainement quitter son poste, puisque Sergio Conceição est sur le départ d’Al-Ittihad en Arabie saoudite.

Après une saison très compliquée terminée à la cinquième place en Ligue 1, l’OM va encore une fois beaucoup changer cet été. Le club phocéen est d’ores et déjà à la recherche d’un nouvel entraîneur, car Habib Beye ne continuera pas sa mission. La direction marseillaise ne compte plus sur lui, car il n’a pas réussi à atteindre les objectifs qui lui étaient fixés, à savoir une qualification en Ligue des champions ainsi qu’une victoire finale en Coupe de France.

Genesio est libre L’OM prospecte donc pour son nouvel entraîneur et une bonne nouvelle vient de tomber. Alors qu’il fait partie des pistes du club phocéen, Bruno Genesio a décidé de quitter le LOSC. La formation du nord de la France a officialisé son départ ce samedi soir. « Le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026 et des deux années de contrat qui liaient son entraîneur principal au club. Le LOSC et son président adressent sincèrement à Bruno Genesio leurs meilleurs vœux pour ses futurs projets et une pleine réussite dans la poursuite de sa carrière. »