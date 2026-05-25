Mercato - OM : Ce géant européen a zappé Greenwood à cause de l'affaire de violences conjugales !

Axel Cornic

Annoncé comme un crack depuis son plus jeune âge, Mason Greenwood a vécu un début de carrière très compliqué quitte à des problèmes avec la justice anglaise. Une affaire qui a poussé Manchester United à se débarrasser de lui et si l’Olympique de Marseille a accepté de l’accueillir, d’autres clubs l’auraient écarté justement à cause de ça.

Normalement, un joueur comme ça n’aurait jamais dû rejoindre l’OM. Grand espoir du football anglais, Mason Greenwood était destiné à un début de saison tonitruant à Manchester United ou dans un autre gros club européen. Mais tout a basculé en janvier 2022, lorsqu’il est accusé de violences conjugales et de tentative de viol par sa compagne.

Mason Greenwood, le prodige déchu Cette affaire gravissime a poussé les Red Devils à l’écarter, tirant un trait sur tous les espoirs autour de lui depuis ses débuts en professionnel à seulement 17 ans. Une solution a été trouvée avec un prêt à Getafe, mais c’est l’OM qui le fait véritablement sortir de cette période compliquée, avec un transfert en juillet 2024. Ses prestations convaincantes à Marseille n’ont toutefois pas suffi à faire oublier le passé, puisqu’on continue d’en parler, même si la justice anglaise a décidé d’abandonner les charges à son encontre.