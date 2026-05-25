F1 : «On va les anéantir», les pilotes français se lâchent avant PSG-Arsenal !

Alexis Brunet

Le 30 mai, à Budapest, le PSG et Arsenal s’affronteront en finale de la Ligue des champions. Une rencontre qui est attendue par de nombreux observateurs et notamment les pilotes français de Formule 1. Interrogés par Canal+, Esteban Ocon, Pierre Gasly et Isack Hadjar ont tous pronostiqué une victoire de l’équipe de Luis Enrique contre celle de Mikel Arteta.

Après une victoire étincelante la saison dernière contre l’Inter Milan (5-0), le PSG a cette année une nouvelle occasion d’entrer encore un peu plus dans l’histoire de la Ligue des champions. Pour la deuxième saison consécutive, les Parisiens disputeront la finale de la C1 et cette fois-ci cela sera contre Arsenal, qui s’est défait de l’Atlético de Madrid en demi-finale.

Les pilotes français de Formule 1 soutiennent le PSG Pour cette finale contre Arsenal, le PSG pourra compter sur le soutien de ses nombreux fans et notamment certains pilotes de Formule 1. Interrogé par Canal+, Esteban Ocon est persuadé que le champion de France prendra le meilleur sur les Gunners. « Les collègues, ils vont faire grise mine parce qu’on va les anéantir, on va les tuer ! » Même son de cloche du côté de Pierre Gasly. « J’ai mis tout le monde pour le PSG ! Je leur souhaite le meilleur et très très hâte de pouvoir suivre ça. » Enfin, Isack Hadjar se veut lui plus prudent. « On est favoris clairement mais ça va pas être facile. Ils vont tout donner, Arsenal. Je les vois pas gagner honnêtement et j’espère qu’on va leur faire mal. »