Les fake news à 40M€ et 350M€ qui concernent le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis plusieurs mois maintenant, le PSG et la mairie de Paris s’opposent dans le dossier de la vente du Parc des Princes. Alors qu’il y a eu des tensions entre les deux parties, menant même le club de la capitale à envisager de quitter son stade pour construire le sien, la récente élection d’Emmanuel Grégoire comme maire à ramener un peu de calme. Et voilà que ce dernier a souhaité rétablir également quelques vérités sur ce sujet de la vente du Parc des Princes au PSG.

Aujourd’hui, le PSG évolue au Parc des Princes. Cela sera-t-il encore le cas dans quelques années ? Dernièrement, il était question que le club de la capitale déménage pour construire son propre stade, plus grand, ne parvenant à trouver d’accord avec la mairie de Paris pour racheter le Parc des Princes. Pour le moment, aucune décision n’a été prise et voilà qu’avec la récente élection d’Emmanuel Grégoire comme maire de la capitale française, les discussions ont été relancées avec le PSG.

« Je regrette quand des chiffres sont lancés comme ça » Invité au micro de France Bleu, Emmanuel Grégoire s’est exprimé au sujet de la vente du Parc des Princes au PSG. Et voilà que le maire de Paris a tenu à dénoncer certaines fake news. Dans un premier temps, il a été question d’une possible offre de 40M€ du club de la capitale pour racheter le Parc des Princes. « Il n'y a jamais eu d'offre formelle écrite évoquant ces montants-là. Comme d'habitude, dans ces débats sensibles, il faut qu'ils restent strictement confidentiels pour pouvoir avancer de façon sereine. On ne va pas faire ça en Mondovision sur Internet », a assuré Emmanuel Grégoire, qui a ensuite répondu à ceux qui annoncent que le Parc des Princes vaudrait entre 200 et 350M€. « Je regrette quand des chiffres sont lancés comme ça, parce qu'il y a plein de sujets qui ne sont pas pris en compte comme le périmètre, la durée, les contraintes, etc. Il n'y a pas d'évaluation formelle par les services compétents. Je pense que c'est du 'Radio moquette' qui n'a aucune valeur. En tout cas, les documents en question ne m'ont pas été produits, je les ai demandés ardemment en ayant entendu ces chiffres ».