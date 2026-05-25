PSG - Arsenal : Ousmane Dembélé annonce le verdict pour sa présence en finale de Ligue des Champions !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le 30 mai prochain, le Paris Saint-Germain va tenter de remporter une deuxième Ligue des champions consécutive face à Arsenal. Un rendez-vous pour lequel Luis Enrique pourra compter sur Ousmane Dembélé, rassurant sur son état après la gêne ressentie à un mollet face au Paris FC le week-end dernier.

Victime d'une gêne à un mollet la semaine dernière face au Paris FC, Ousmane Dembélé avait préféré quitter le terrain dès la 27e minute, causant une grosse frayeur aux supporters du PSG avant la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai prochain. Mais l’attaquant français l’assure, sa présence sur la pelouse de Budapest n’est pas remise en cause.

« Oui, je serai là le 30, ne vous inquiétez pas » « Ça va, ça va beaucoup mieux que dimanche, j’ai eu une petite alerte, mais il n’y a rien d’inquiétant m’a dit le docteur, j’ai eu une petite tension au mollet et je ne voulais pas prendre de risque. Oui, je serai là le 30, ne vous inquiétez pas », a répété Ousmane Dembélé dans un entretien accordé à M6.