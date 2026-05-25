PSG - Arsenal : Ousmane Dembélé annonce le verdict pour sa présence en finale de Ligue des Champions !

Le 30 mai prochain, le Paris Saint-Germain va tenter de remporter une deuxième Ligue des champions consécutive face à Arsenal. Un rendez-vous pour lequel Luis Enrique pourra compter sur Ousmane Dembélé, rassurant sur son état après la gêne ressentie à un mollet face au Paris FC le week-end dernier.
Victime d'une gêne à un mollet la semaine dernière face au Paris FC, Ousmane Dembélé avait préféré quitter le terrain dès la 27e minute, causant une grosse frayeur aux supporters du PSG avant la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai prochain. Mais l’attaquant français l’assure, sa présence sur la pelouse de Budapest n’est pas remise en cause.
« Oui, je serai là le 30, ne vous inquiétez pas »
« Ça va, ça va beaucoup mieux que dimanche, j’ai eu une petite alerte, mais il n’y a rien d’inquiétant m’a dit le docteur, j’ai eu une petite tension au mollet et je ne voulais pas prendre de risque. Oui, je serai là le 30, ne vous inquiétez pas », a répété Ousmane Dembélé dans un entretien accordé à M6.
« Je suis un passionné de football et j’ai toujours envie de jouer »
« Mes blessures, j’essaie de gérer tout ça. La saison dernière, j’ai eu énormément de chance. Cela fait partie de la carrière d’un footballeur. On essaie d’éviter ça en travaillant et en faisant attention à tout. C’est quelque chose que je prends sereinement. Comment on revient ? Avec les matchs et les entraînements, on essaie de reprendre confiance. Je suis un passionné de football et j’ai toujours envie de jouer, donc j’essaie d’oublier ce côté négatif et de me concentrer sur le jeu », a ajouté Ousmane Dembélé, qui était resté en soins ce samedi pendant que ses coéquipiers participaient à une opposition interne. De même pour Achraf Hakimi, touché à la cuisse lors de la demi-finale contre le Bayern Munich, qui s’est contenté d’un travail individuel.