PSG - Ligue des Champions : La ville de Paris prend une décision qui va faire parler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi (18h), le PSG affrontera Arsenal en finale de la Ligue des Champions. En cas de victoire, de grosses célébrations sont à prévoir du côté de la capitale française. Mais contrairement à l’année dernière, en cas de sacre européen, les joueurs parisiens ne seront pas autorisés à défiler sur les Champs-Élysées comme cela a été annoncé par la mairie de Paris.

Une finale de Ligue des Champions attendue au tournant. Engagé pour la deuxième année consécutive en finale de C1, le PSG affronte Arsenal ce samedi soir à Budapest. Forcément, dans toute la capitale française, les yeux seront rivés sur cet affrontement titanesque. A l’instar de cette soirée du 31 mai 2025, en cas de victoire, les nombreux supporters parisiens devraient faire la fête afin de célébrer un potentiel deuxième sacre en Ligue des Champions pour le PSG. Mais en ce qui concerne les célébrations du lendemain, la mairie de Paris vient d’annoncer une mauvaise nouvelle…

Pas de parade au PSG En effet, comme communiqué par la mairie du VIIIème arrondissement, aucune parade ne sera accordée le lendemain d’une potentielle victoire du PSG. L’année dernière, les joueurs de Luis Enrique avaient défilé en bus sur la mythique avenue des Champs Élysées. Ce ne sera donc pas le cas cette année.