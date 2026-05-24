PSG - Ligue des Champions : La ville de Paris prend une décision qui va faire parler !

Ce samedi (18h), le PSG affrontera Arsenal en finale de la Ligue des Champions. En cas de victoire, de grosses célébrations sont à prévoir du côté de la capitale française. Mais contrairement à l’année dernière, en cas de sacre européen, les joueurs parisiens ne seront pas autorisés à défiler sur les Champs-Élysées comme cela a été annoncé par la mairie de Paris.
Une finale de Ligue des Champions attendue au tournant. Engagé pour la deuxième année consécutive en finale de C1, le PSG affronte Arsenal ce samedi soir à Budapest. Forcément, dans toute la capitale française, les yeux seront rivés sur cet affrontement titanesque. A l’instar de cette soirée du 31 mai 2025, en cas de victoire, les nombreux supporters parisiens devraient faire la fête afin de célébrer un potentiel deuxième sacre en Ligue des Champions pour le PSG. Mais en ce qui concerne les célébrations du lendemain, la mairie de Paris vient d’annoncer une mauvaise nouvelle…
Pas de parade au PSG
En effet, comme communiqué par la mairie du VIIIème arrondissement, aucune parade ne sera accordée le lendemain d’une potentielle victoire du PSG. L’année dernière, les joueurs de Luis Enrique avaient défilé en bus sur la mythique avenue des Champs Élysées. Ce ne sera donc pas le cas cette année.
Un important dispositif de sécurité mis en place
En revanche, comme le rapporte l’Equipe, un important dispositif de sécurité sera mis en place dès le début de journée dans Paris. A partir de 15h soit trois heures avant le début du match, le stationnement sera interdit dans plusieurs secteurs de la capitale. Plusieurs stations de métro pourraient également être fermées durant la soirée, alors qu’à partir de 17h, la circulation en voiture sera fortement réduite, voire interdite sur certaines zones. Des prévisions importantes, alors que la saison dernière, de nombreux débordements avaient eu lieu aux quatre coins de Paris. Nul doute que les supporters seront déçus qu’en cas de victoire, aucune célébration des joueurs n’ait lieu dans la ville…