Presnel Kimpembe : Bien payé pour quitter le PSG, il a refusé !

Il aurait pu être attiré par l'appât du gain en grandissant. Néanmoins, Presnel Kimpembe est resté droit dans ses bottes et fidèle à son rêve de gosse : réussir à s'imposer dans son club de coeur : le PSG. En ce sens, il refusait de répondre favorablement aux approches du Havre et du Mans au cours de sa formation, bien qu'elles furent alléchantes économiquement parlant.
Presnel Kimpembe (30 ans) a passé 22 années de son existence au Paris Saint-Germain. Plus qu'une équipe, le club de sa vie. L'été dernier, le champion du monde a plié bagage pour le Qatar SC quelques semaines après avoir pu célébrer la première Ligue des champions de l'histoire du PSG. En larmes à Munich, lieu de la finale remportée par les Parisiens contre l'Inter (5-0), Kimpembe a vécu une dernière danse pleine d'émotions qu'on a tenté de lui enlever des années plus tôt.
«Je savais que ma place était ici»
Pendant son adolescence, Presnel Kimpembe a été approché par d'autres centres de formation que ceux du PSG. Au Havre et au Mans, des contrats lui ont été proposés, mais il a décidé de rester fidèle au Paris Saint-Germain bien que la situation financière n'était pas la même dans la capitale. « Ce club vous l'avait dans la peau. Au point de refuser à l'adolescence les offres rémunérées des centres de formation du Havre et du Mans pour accepter le strapontin concédé par le PSG... Oui, mais je savais que ma place était ici. J'ai un tel amour pour ce club que je ne me voyais pas sous un autre maillot ».
«J'étais persuadé que ça allait se faire un jour ou l'autre»
« J'avais trop de choses à prouver et j'étais persuadé que ça allait se faire un jour ou l'autre. Je suis un gars de la région, mes frères sont "PSG", et tout petit, j'ai été ramasseur de balles au Parc des princes, aux premières loges. Je suivais les matchs avec des étoiles dans les yeux », a reconnu Presnel Kimpembe au cours d'un entretien accordé à Jean-François Pérès pour le Journal du Dimanche dans le cadre de la promotion de son livre : La Force. Et force est de constater que le temps a donné raison à Kimpembe qui a pu porter la tunique rouge et bleu à 241 reprises pour de multiples trophées avec en parallèle un titre de champion du monde avec l'équipe de France.