Presnel Kimpembe : Bien payé pour quitter le PSG, il a refusé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il aurait pu être attiré par l'appât du gain en grandissant. Néanmoins, Presnel Kimpembe est resté droit dans ses bottes et fidèle à son rêve de gosse : réussir à s'imposer dans son club de coeur : le PSG. En ce sens, il refusait de répondre favorablement aux approches du Havre et du Mans au cours de sa formation, bien qu'elles furent alléchantes économiquement parlant.

Presnel Kimpembe (30 ans) a passé 22 années de son existence au Paris Saint-Germain. Plus qu'une équipe, le club de sa vie. L'été dernier, le champion du monde a plié bagage pour le Qatar SC quelques semaines après avoir pu célébrer la première Ligue des champions de l'histoire du PSG. En larmes à Munich, lieu de la finale remportée par les Parisiens contre l'Inter (5-0), Kimpembe a vécu une dernière danse pleine d'émotions qu'on a tenté de lui enlever des années plus tôt.

«Je savais que ma place était ici» Pendant son adolescence, Presnel Kimpembe a été approché par d'autres centres de formation que ceux du PSG. Au Havre et au Mans, des contrats lui ont été proposés, mais il a décidé de rester fidèle au Paris Saint-Germain bien que la situation financière n'était pas la même dans la capitale. « Ce club vous l'avait dans la peau. Au point de refuser à l'adolescence les offres rémunérées des centres de formation du Havre et du Mans pour accepter le strapontin concédé par le PSG... Oui, mais je savais que ma place était ici. J'ai un tel amour pour ce club que je ne me voyais pas sous un autre maillot ».