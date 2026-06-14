Mercato - Michael Olise : La réponse à 147M€ préparée par le Bayern Munich face au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, une bombe a secoué le mercato. Il était ainsi expliqué que le PSG était déterminé à recruter Michael Olise durant l’intersaison. Le fait est qu’au Bayern Munich, la porte est fermée à double tour pour l’international français. Pas question de se séparer d’Olise à l’heure actuelle et voilà qu’en Bavière, on souhaiterait sécuriser ses arrières.

Après le Real Madrid, c’est le PSG qui aurait envisagé le recrutement de Michael Olise cet été. En effet, sur le plateau de L’Equipe du Soir, Olivier Ménard avait lâché une véritable bombe, assurant : « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. (…) Le Bayern l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été ».

Un nouveau contrat XXL pour Olise ? Le fait est qu’au Bayern Munich, la position serait ferme pour Michael Olise : ce n’est pas une question d’argent, le Français est intransférable. Le club bavarois préparerait d’ailleurs une réponse forte pour l’avenir d’Olise suite à l’intérêt du PSG. En effet, selon les informations de Bild, le Bayern voudrait prolonger sa star jusqu’en 2031 avec à la clé un salaire annuel de 25M€, soit autant que Jamal Musiala et Harry Kane, les joueurs les mieux payés de l’effectif de Vincent Kompany. Mais ce n’est pas tout puisque la direction allemande pourrait également octroyer à Michael Olise un bonus à la signature de l’ordre de 22M€. Au total, ça pourrait donc faire monter l’opération à 147M€. Une dépense importante mais à Munich, on saurait qu’il faudrait sortir le chéquier pour espérer conserver l’international français le plus longtemps possible.