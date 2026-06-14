Mercato - Michael Olise : La réponse à 147M€ préparée par le Bayern Munich face au PSG

Au cours des derniers jours, une bombe a secoué le mercato. Il était ainsi expliqué que le PSG était déterminé à recruter Michael Olise durant l’intersaison. Le fait est qu’au Bayern Munich, la porte est fermée à double tour pour l’international français. Pas question de se séparer d’Olise à l’heure actuelle et voilà qu’en Bavière, on souhaiterait sécuriser ses arrières.
Après le Real Madrid, c’est le PSG qui aurait envisagé le recrutement de Michael Olise cet été. En effet, sur le plateau de L’Equipe du Soir, Olivier Ménard avait lâché une véritable bombe, assurant : « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. (…) Le Bayern l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été ».
Un nouveau contrat XXL pour Olise ?
Le fait est qu’au Bayern Munich, la position serait ferme pour Michael Olise : ce n’est pas une question d’argent, le Français est intransférable. Le club bavarois préparerait d’ailleurs une réponse forte pour l’avenir d’Olise suite à l’intérêt du PSG. En effet, selon les informations de Bild, le Bayern voudrait prolonger sa star jusqu’en 2031 avec à la clé un salaire annuel de 25M€, soit autant que Jamal Musiala et Harry Kane, les joueurs les mieux payés de l’effectif de Vincent Kompany. Mais ce n’est pas tout puisque la direction allemande pourrait également octroyer à Michael Olise un bonus à la signature de l’ordre de 22M€. Au total, ça pourrait donc faire monter l’opération à 147M€. Une dépense importante mais à Munich, on saurait qu’il faudrait sortir le chéquier pour espérer conserver l’international français le plus longtemps possible.
« Aujourd’hui, le PSG a la capacité financière de pouvoir le faire »
Michael Olise ne devrait donc pas rejoindre le PSG dans l’immédiat. Pourtant, certains estimaient que cela aurait pu être possible pour le club de la capitale. C’était le cas de Samir Khiat, agent de joueurs, qui expliquait : « Olise au PSG, c’est mission impossible ? Pour moi non, ce n’est pas mission impossible. Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui le PSG est capable, je ne dis pas qu’ils vont le faire, d’être sur ce marché là. Quand un président annonce aujourd’hui qu’un joueur intransférable, c’est totalement faux. A partir d’un certain montant, ils ouvrent la porte quoi qu’il arrive. Il y a aussi la volonté du joueur à un moment donné et le PSG aujourd’hui sur l’aspect sportif est attractif. Ce n’est pas devenu le Real mais c’est devenu le City d’il y a quelques années. Tous les joueurs ont envie aujourd’hui de jouer dans cette équipe là. Je ne dis pas qu’ils vont le faire mais ils ont raison d’être sur ce profil là. Aujourd’hui, le PSG a la capacité financière de pouvoir le faire ».