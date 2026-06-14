Mason Greenwood : Le deal à 40M€ qui ne devrait pas plaire à l’OM

Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes, il faudrait s’attendre à un départ de Mason Greenwood, l’OM ayant besoin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Actuellement, on parle beaucoup d’un intérêt de l’AS Rome pour l’Anglais. Le club romain serait d’ailleurs passé à l’action avec un deal à hauteur de 40M€. Pas sûr toutefois qu’il soit accepté par l’OM.
D’ici quelques semaines, Mason Greenwood pourrait bien ne plus être un joueur de l’OM. En effet, cet été, le club phocéen devrait se résoudre à se séparer de l’Anglais. Ce dernier étant la plus grosse valeur marchande de l’effectif, la formation olympienne devrait s’en séparer étant donné les besoin économiques actuels. Malgré les 40% à reverser à Manchester United, l’OM pourrait récupérer plusieurs millions de la vente de Greenwood.
Une offre de l’AS Rome révélée
L’avenir de Mason Greenwood s’écrirait ainsi loin de l’OM. Mais où ? Dernièrement, on a beaucoup parlé de la volonté de l’AS Rome de recruter l’Anglais, érigé en priorité par Gian Piero Gasperini. D’ailleurs, selon les informations du Corriere dello Sport, le club italien aurait fait une offre pour le numéro 10 de l’OM. Celle-ci serait un prêt payant de 5M€, assorti d’une obligatoire d’achat de 25M€ + 10M€ de bonus. Le deal total atteint donc les 40M€, mais pas sûr que ça convienne au club phocéen qui a semble-t-il fixé la barre à 55M€, bonus compris, pour Mason Greenwood tout en voulant certainement le vendre tout de suite pour récupérer de l’argent immédiatement.
« Le joueur doit partir, le joueur va partir »
Mason Greenwood est donc aujourd’hui encore loin de quitter l’OM. Pourtant, son départ cet été ne ferait pas l’ombre d’un doute. Dernièrement, Christophe Dugarry assurait ainsi : « Il y a deux questions qui faut se poser. Est-ce que l’OM a les moyens de le garder ? Je ne pense pas. Et est-ce lui veut rester ? Je ne pense pas non plus. Donc la question ne se pose pas. Le joueur doit partir, le joueur va partir. Il a démontré qu’il avait du talent, je pense que c’est un joueur décisif, mais je ne pense pas que c’est un joueur leader. Aujourd’hui, l’OM a besoin de repartir sur des bases de compétiteurs, de joueurs qui courent, qui s’investissent, qui sont prêts à tout donner ».