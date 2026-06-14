Mason Greenwood : Le deal à 40M€ qui ne devrait pas plaire à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes, il faudrait s’attendre à un départ de Mason Greenwood, l’OM ayant besoin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Actuellement, on parle beaucoup d’un intérêt de l’AS Rome pour l’Anglais. Le club romain serait d’ailleurs passé à l’action avec un deal à hauteur de 40M€. Pas sûr toutefois qu’il soit accepté par l’OM.

D’ici quelques semaines, Mason Greenwood pourrait bien ne plus être un joueur de l’OM. En effet, cet été, le club phocéen devrait se résoudre à se séparer de l’Anglais. Ce dernier étant la plus grosse valeur marchande de l’effectif, la formation olympienne devrait s’en séparer étant donné les besoin économiques actuels. Malgré les 40% à reverser à Manchester United, l’OM pourrait récupérer plusieurs millions de la vente de Greenwood.

Une offre de l’AS Rome révélée L’avenir de Mason Greenwood s’écrirait ainsi loin de l’OM. Mais où ? Dernièrement, on a beaucoup parlé de la volonté de l’AS Rome de recruter l’Anglais, érigé en priorité par Gian Piero Gasperini. D’ailleurs, selon les informations du Corriere dello Sport, le club italien aurait fait une offre pour le numéro 10 de l’OM. Celle-ci serait un prêt payant de 5M€, assorti d’une obligatoire d’achat de 25M€ + 10M€ de bonus. Le deal total atteint donc les 40M€, mais pas sûr que ça convienne au club phocéen qui a semble-t-il fixé la barre à 55M€, bonus compris, pour Mason Greenwood tout en voulant certainement le vendre tout de suite pour récupérer de l’argent immédiatement.