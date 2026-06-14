Ferran Torres sort du silence : L’attaquant de Barcelone répond cash pour son transfert au PSG

Après sa deuxième Ligue des Champions, le PSG pourrait se montrer très actif lors du mercato estival. Les rumeurs sont nombreuses concernant les possibles arrivées au sein de l’effectif de Luis Enrique. Dernièrement, il a été question d’un intérêt pour Ferran Torres en cas de départ de Bradley Barcola. Et voilà que le joueur du FC Barcelone, actuellement avec l’Espagne pour disputer la Coupe du monde, a pris la parole sur le sujet.
Cet été, l’effectif de Luis Enrique risque de connaitre quelques modifications. En effet, après la deuxième Ligue des Champions, plusieurs joueurs du PSG pourraient s’en aller afin de trouver une meilleure situation ailleurs. Cela pourrait notamment être le cas de Bradley Barcola. Et comme ça a été révélé par Sky Sport, si le Français venait à partir, le PSG penserait notamment à Ferran Torres, international espagnol du FC Barcelone.
« Je ne sais rien du PSG »
L’avenir de Ferran Torres s’écrira-t-il alors du côté du PSG ? Actuellement avec la sélection d’Espagne pour disputer la Coupe du monde, l’attaquant du FC Barcelone a justement été interrogé sur ces rumeurs apparues au cours des derniers jours. Et le moins que l’on puisse dire c’est que la réponse de Ferran Torres est très claire. « Je ne sais rien du PSG et ça ne m’intéresse pas. Je pense seulement à demain », a lâché l’Espagnol, rapporté par Sport, uniquement concentré sur l’entrée en lice de Roja dans la Mondial ce lundi face au Cap-Vert.
Barcola encore loin d’être parti
Il était donc annoncé que Ferran Torres était dans les petits papiers du PSG en cas de départ de Bradley Barcola. Le fait est que l’international français n’est pas encore parti et ça ne serait pas dans les plans d’ailleurs du club de la capitale. En effet, selon les différents échos du dossier Barcola, la position du PSG serait ferme : le joueur de Luis Enrique n’est pas à vendre. A voir cependant si cela évoluera, surtout si le Parisien venait à forcer pour son départ.