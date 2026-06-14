Ferran Torres sort du silence : L’attaquant de Barcelone répond cash pour son transfert au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après sa deuxième Ligue des Champions, le PSG pourrait se montrer très actif lors du mercato estival. Les rumeurs sont nombreuses concernant les possibles arrivées au sein de l’effectif de Luis Enrique. Dernièrement, il a été question d’un intérêt pour Ferran Torres en cas de départ de Bradley Barcola. Et voilà que le joueur du FC Barcelone, actuellement avec l’Espagne pour disputer la Coupe du monde, a pris la parole sur le sujet.

Cet été, l’effectif de Luis Enrique risque de connaitre quelques modifications. En effet, après la deuxième Ligue des Champions, plusieurs joueurs du PSG pourraient s’en aller afin de trouver une meilleure situation ailleurs. Cela pourrait notamment être le cas de Bradley Barcola. Et comme ça a été révélé par Sky Sport, si le Français venait à partir, le PSG penserait notamment à Ferran Torres, international espagnol du FC Barcelone.

« Je ne sais rien du PSG » L’avenir de Ferran Torres s’écrira-t-il alors du côté du PSG ? Actuellement avec la sélection d’Espagne pour disputer la Coupe du monde, l’attaquant du FC Barcelone a justement été interrogé sur ces rumeurs apparues au cours des derniers jours. Et le moins que l’on puisse dire c’est que la réponse de Ferran Torres est très claire. « Je ne sais rien du PSG et ça ne m’intéresse pas. Je pense seulement à demain », a lâché l’Espagnol, rapporté par Sport, uniquement concentré sur l’entrée en lice de Roja dans la Mondial ce lundi face au Cap-Vert.