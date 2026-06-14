Mercato : Voilà les trois joueurs que l’OM veut vendre en priorité

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans le viseur de la DNCG, l’OM doit vendre d’ici à la fin du mois de juin pour éviter des sanctions de la part du gendarme du football français, même s’il ne devrait pas échapper à un encadrement de sa masse salariale. En ce sens, le club aurait identifié les trois joueurs dont il souhaite se séparer en priorité.

Le mois dernier, le journaliste Florent Germain expliquait sur les ondes de RMC que l’OM devait « vendre entre 50 et 60M€ » d’ici à la fin du mois de juin afin de valider son passage devant la DNCG. Frank McCourt devra également remettre « au pot » afin de combler les 100M€ de pertes de l’exercice 2025-2026, même si la tendance aujourd’hui est tout de même à un encadrement de la masse salariale du club la saison prochaine.

Vendre Greenwood, Balerdi et Hojbjerg, la priorité de l’OM Avant de penser à recruter, l’OM doit donc réussir à trouver une porte de sortie à plusieurs de ses joueurs. Dans cette optique, les dirigeants marseillais auraient défini leurs trois priorités, selon Mohamed Toubache-Ter, se séparer de Mason Greenwood (24 ans), Leonardo Balerdi (27 ans) et Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans). Le premier est annoncé avec insistance dans le viseur de l’AS Rome ces derniers jours et Marseille attendrait environ 50M€, en sachant que 40% reviendront à Manchester United.