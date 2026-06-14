Un départ se précise : Le PSG réclame 35M€ pour son transfert cet été

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Trois ans après son arrivée en provenance de Majorque, Kang-in Lee doit toujours se contenter d’un rôle de remplaçant au PSG et pourrait retourner chercher du temps de jeu en Espagne. En ce sens, l’Atlético Madrid est annoncé sur la piste de l’international sud-coréen, dont le prix aurait été fixé à 35M€ par le club de la capitale.

Déjà intéressé avant qu’il ne rejoigne le PSG à l’été 2023, l’Atlético Madrid semble ne pas avoir oublié Kang-in Lee. Les Colchoneros avaient manifesté leur intérêt en janvier de la même année, mais Majorque s’était à ce moment-là opposé à son départ, avant que le joueur aujourd’hui âgé de 25 ans ne soit finalement transféré à Paris contre 22M€ quelques mois plus tard.

L’Atlético toujours intéressé par Kang-in Lee Trois ans après son arrivée et s’il fait partie de la rotation, Kang-in Lee aimerait tout de même avoir plus de temps de jeu et un départ du PSG cet été n’est pas à exclure. Selon Mundo Deportivo, les deux parties se seraient déjà mis d’accord sur une séparation lors de la prochaine période de mercato. L’Atlético Madrid serait toujours sur le coup et l’international sud-coréen (48 sélections) serait emballé par cette destination, où Diego Simeone serait prêt à lui offrir un rôle plus important que celui qu’il occupe actuellement à Paris.