Départ du PSG : «Il veut aller à l'Atletico», un transfert a déjà fuité ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Double champion d'Europe, le groupe de Luis Enrique devrait évoluer au cours du mercato estival. Tant dans le sens des arrivées que des départs. Kang-in Lee fait partie des joueurs susceptibles de mettre un terme à leur collaboration avec le PSG. Et il se trouve que ses représentants auraient déjà noué les premiers contacts avec l'Atletico de Madrid dans le cadre d'un éventuel transfert au club rojiblanco.

Le proverbe stipule que l'amour ne dure que trois ans. Il se pourrait bien que cela s'applique à la relation entre le Paris Saint-Germain et Kang-in Lee. En effet, le milieu offensif recruté par Luis Campos à l'été 2023 en provenance de Majorque contre un chèque de 22M€ n'a jamais eu la possibilité ou effectué des performances lui permettant de s'installer durablement dans le onze de départ de Luis Enrique.

«Il y a des discussions avec son entourage» Cantonné à un rôle de remplaçant, Kang-in Lee pourrait bien quitter le PSG dans les prochaines semaines. A en croire les informations divulguées par le journaliste Matteo Moretto sur Radio Marca, le projet de l'international sud-coréen de 25 ans serait simple : revenir en Espagne du côté de l'Atletico de Madrid. « Pour Lee, je continue de dire que l'Atlético de Madrid est le club le mieux placé. Il veut aller à l'Atlético. Il y a des discussions avec son entourage ».