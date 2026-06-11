Départ du PSG : «Il veut aller à l'Atletico», un transfert a déjà fuité ?

Double champion d'Europe, le groupe de Luis Enrique devrait évoluer au cours du mercato estival. Tant dans le sens des arrivées que des départs. Kang-in Lee fait partie des joueurs susceptibles de mettre un terme à leur collaboration avec le PSG. Et il se trouve que ses représentants auraient déjà noué les premiers contacts avec l'Atletico de Madrid dans le cadre d'un éventuel transfert au club rojiblanco.
Le proverbe stipule que l'amour ne dure que trois ans. Il se pourrait bien que cela s'applique à la relation entre le Paris Saint-Germain et Kang-in Lee. En effet, le milieu offensif recruté par Luis Campos à l'été 2023 en provenance de Majorque contre un chèque de 22M€ n'a jamais eu la possibilité ou effectué des performances lui permettant de s'installer durablement dans le onze de départ de Luis Enrique.
«Il y a des discussions avec son entourage»
Cantonné à un rôle de remplaçant, Kang-in Lee pourrait bien quitter le PSG dans les prochaines semaines. A en croire les informations divulguées par le journaliste Matteo Moretto sur Radio Marca, le projet de l'international sud-coréen de 25 ans serait simple : revenir en Espagne du côté de l'Atletico de Madrid. « Pour Lee, je continue de dire que l'Atlético de Madrid est le club le mieux placé. Il veut aller à l'Atlético. Il y a des discussions avec son entourage ».
«Kang-in Lee aurait plus de temps de jeu, pour l’Atlético»
Après le Valence CF et Majorque, Kang-in Lee serait susceptible de revenir sur le territoire espagnol. Ce qui ne serait pas pour déplaire à la journaliste Pia Clemens que ce soit pour le joueur ou l'Atletico de Madrid. « Kang-in Lee aurait plus de temps de jeu, pour l’Atlético, je pense que c’est un bon profil. Ce n’est pas Griezmann mais il a des vraies qualités quand même, qui sont peut-être un peu sous-estimées dans le monde du foot aujourd’hui. Ultra technique, super bon sur les coups de pied arrêtés, jeu sans ballon il est hyper actif. Il est moins bon défensivement que Griezmann, mais franchement ça peut être une bonne pioche pour l’Atlético ».