PSG, Real Madrid... Julian Alvarez a tranché pour son transfert !

Axel Cornic

Le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais un joueur fait déjà beaucoup parler de lui. Il s’agit de Julian Alvarez, attaquant de l’Atlético de Madrid qui semble avoir été un temps dans le viseur du Paris Saint-Germain et qui tout récemment, aurait fait l’objet d’une offre de 150M€ de la part du Real Madrid.

C’est le premier gros feuilleton de ce mercato. Suivi par les plus grands clubs d’Europe, Julián Alvarez fait énormément parler de lui en ce moment. L’international argentin a notamment été lié au PSG, mais Luis Campos aurait finalement décidé d’écarter son recrutement et de se concentrer sur d’autres dossiers, après quelques discussions avec son entourage.

Julian Alvarez sur le départ ? Désormais, la piste la plus importante semble mener l’attaquent de l’Atlético de Madrid vers le voisin du Real Madrid, qui a officiellement annoncé avoir présenté une offre de 150M€. Mais la réponse des Colchoneros a été cash et pas question pour d’accepter cette offre de la part de leurs rivaux, ce qui a sonné lieu à d’énormes débats au sujet de l’avenir de Julián Alvarez. Car ce dernier, semble bien décidé à quitter son club au cours de ce mercato estival, comme l’ont annoncé encore ces dernières heures plusieurs sources en Espagne.