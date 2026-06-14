Zaïre-Emery «trop gentil» : Lizarazu alerte le joueur du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir démarré sur le banc la dernière finale de Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal, Warren Zaïre-Emery devrait également être hors du onze pour l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde face au Sénégal. Le milieu de terrain accepte volontiers son statut, peut-être trop aux yeux de Bixente Lizarazu.

Après une saison solide avec le PSG, Warren Zaïre-Emery s’est envolé pour l’Amérique du Nord afin d’y disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Mais c’est dans la peau d’un remplaçant que le titi parisien s’apprête à démarrer la compétition, et ce malgré sa polyvalence. « Moi, le coach, s'il me dit de jouer gardien, je vais au goal... Je joue partout. (rires), a confié l’international français dans Téléfoot. Peu importe le poste, il n'y aura pas de souci. Je ferai de mon mieux pour aider l’équipe ».

Zaïre-Emery partage son « kiff » d’être avec l’équipe de France Et d’ajouter, au sujet de son rôle chez les Bleus. « Franchement, moi c'est un kiff d'être ici. Je profite de chaque entraînement, de chaque minute que le coach me donne, qu'il va me donner, enchaîne le milieu du PSG. Si je suis amené à ne pas jouer, à moins jouer, je serai là pour aider mes coéquipiers. Qu'ils soient bien, qu'ils se sentent bien et que je les pousse à être encore meilleurs ».