Zaïre-Emery «trop gentil» : Lizarazu alerte le joueur du PSG !

Après avoir démarré sur le banc la dernière finale de Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal, Warren Zaïre-Emery devrait également être hors du onze pour l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde face au Sénégal. Le milieu de terrain accepte volontiers son statut, peut-être trop aux yeux de Bixente Lizarazu.
Après une saison solide avec le PSG, Warren Zaïre-Emery s’est envolé pour l’Amérique du Nord afin d’y disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. Mais c’est dans la peau d’un remplaçant que le titi parisien s’apprête à démarrer la compétition, et ce malgré sa polyvalence. « Moi, le coach, s'il me dit de jouer gardien, je vais au goal... Je joue partout. (rires), a confié l’international français dans Téléfoot. Peu importe le poste, il n'y aura pas de souci. Je ferai de mon mieux pour aider l’équipe ».
Zaïre-Emery partage son « kiff » d’être avec l’équipe de France
Et d’ajouter, au sujet de son rôle chez les Bleus. « Franchement, moi c'est un kiff d'être ici. Je profite de chaque entraînement, de chaque minute que le coach me donne, qu'il va me donner, enchaîne le milieu du PSG. Si je suis amené à ne pas jouer, à moins jouer, je serai là pour aider mes coéquipiers. Qu'ils soient bien, qu'ils se sentent bien et que je les pousse à être encore meilleurs ».
« Il faut à un moment donné montrer les dents »
Warren Zaïre-Emery accepte donc volontiers son statut, ce qui gêne Bixente Lizarazu. « Déjà la finale de la ligue des champions, j’ai trouvé ça dure, assez injuste, qu’il ne la joue pas par rapport à sa saison. Là, avec l’équipe de France, il a un statut de remplaçant pour l’instant alors qu’il sort d’une très bonne saison. Bon, ça a l’air de bien se passer pour lui, je le trouve presque trop gentil, estime le champion du monde 1998. Tu ne peux pas, il y a une concurrence interne aussi et il faut à un moment donné montrer les dents. Peut-être que c’est l’apparence, et qu’il va le montrer tout au long de la compétition, mais j’espère que cette Coupe du monde sera à l’image de sa saison avec le PSG. »