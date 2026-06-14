Un international français prévient déjà le PSG, «peut-être que l'an prochain…»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Finaliste de la dernière Ligue des champions, William Saliba a vu le PSG s’imposer pour la deuxième année de suite au terme d’une match disputé (1-1 a.p., 3-4 aux t.a.b.). Interrogé par L’Équipe avant le début de la Coupe du monde, le défenseur des Bleus reste ambitieux pour la suite et prévient déjà les doubles champions d’Europe en titre.

Appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde en Amérique du Nord, William Saliba garde un goût amer du dernier match de sa saison avec Arsenal. Malgré le titre en Premier League, attendu depuis 22 ans, le club londonien n’est pas parvenu à battre le PSG en finale de la Ligue des champions (1-1 a.p., 3-4 aux t.a.b.). L’international français ne cache pas ses « regrets » en évoquant le scénario du match.

« Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont bloqué le PSG comme on l'a fait » « Quand tu ouvres la marque dans une finale (Kai Havertz, 6e), que tu ne concèdes l'égalisation que sur penalty (Ousmane Dembélé, 65e) et que tu perds aux tirs au but, forcément tu es amer, reconnaît Saliba, interrogé par L’Équipe. J'ai entendu dire qu'on avait marqué trop tôt mais moi, je préfère ouvrir le score contre une équipe comme le PSG plutôt que l'inverse, sinon là tu risques d'exploser. Les gens oublient que l'on a une belle balle de 2-0 par Havertz juste avant la pause. Si on la met, est-ce que les gens auraient dit qu'on avait marqué trop tôt ? On avait le bon plan de jeu, on a senti Paris frustré comme jamais en première période, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont bloqué le PSG comme on l'a fait. Mais bon, même s'il y a de la fierté pour l'ensemble de la saison, particulièrement chez nos supporters, le lendemain, à la parade (organisée à Londres pour le titre de champion), je me forçais à sourire pour ne pas gâcher la fête. »