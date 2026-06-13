PSG : Arsenal prépare sa revanche après la finale de la Ligue des Champions

Le mois dernier, le PSG a conclu la saison 2025-2026 par une dernière victoire en finale de la Ligue des champions face à Arsenal à l'issue d'une séance de tirs au but sous haute tension. Les hommes de Luis Enrique ont réussi à conserver leur couronne après leur sacre historique l'an dernier malgré la résistance d'Arsenal. Mais le club anglais n'a pas dit son dernier mot...
Champion d'Angleterre pour la première fois depuis 2004, Arsenal a réalisé une grande saison également sur le plan européen avec un parcours qui a amené les hommes de Mikel Arteta jusqu'en finale. Le club était proche de décrocher ce titre et forcément, la défaite face au PSG a été difficile à accepter. Pour William Saliba, ce n'est que partie remise et il faudra se méfier du club anglais l'année prochaine.
William Saliba vise déjà le titre en Ligue des champions l'année prochaine
Défenseur central d'Arsenal depuis 2019, William Saliba est l'un des piliers du club. A 25 ans, il rêve d'encore plus grand et d'ajouter une Ligue des champions à son palmarès. « Le PSG ? C'est indiscutablement la meilleure équipe d'Europe. Mais ils ne sont pas intouchables. On les a bien challengés. Et de la même façon que l'on s'est rapprochés année après année de City en Angleterre avant de réussir à les doubler, on a bien l'intention d'aller déloger Paris en Ligue des Champions. Chaque saison, on avance : quarts en 2024, demies en 2025, finale cette année. Peut-être que l'an prochain... » déclare-t-il dans un entretien pour France Football.
Arsenal attend son heure
Finaliste cette année face au PSG, Arsenal rêvait de ce sacre. Le club anglais n'avait disputé qu'une finale avant cela, en 2006. Les hommes de Mikel Arteta avaient bien commencé la finale en inscrivant rapidement un but. La séance de tirs au but a été fatale mais l'envie de triompher ne va pas disparaître, comme l'indique William Saliba.