PSG : Arsenal prépare sa revanche après la finale de la Ligue des Champions

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le mois dernier, le PSG a conclu la saison 2025-2026 par une dernière victoire en finale de la Ligue des champions face à Arsenal à l'issue d'une séance de tirs au but sous haute tension. Les hommes de Luis Enrique ont réussi à conserver leur couronne après leur sacre historique l'an dernier malgré la résistance d'Arsenal. Mais le club anglais n'a pas dit son dernier mot...

Champion d'Angleterre pour la première fois depuis 2004, Arsenal a réalisé une grande saison également sur le plan européen avec un parcours qui a amené les hommes de Mikel Arteta jusqu'en finale. Le club était proche de décrocher ce titre et forcément, la défaite face au PSG a été difficile à accepter. Pour William Saliba, ce n'est que partie remise et il faudra se méfier du club anglais l'année prochaine.

William Saliba vise déjà le titre en Ligue des champions l'année prochaine Défenseur central d'Arsenal depuis 2019, William Saliba est l'un des piliers du club. A 25 ans, il rêve d'encore plus grand et d'ajouter une Ligue des champions à son palmarès. « Le PSG ? C'est indiscutablement la meilleure équipe d'Europe. Mais ils ne sont pas intouchables. On les a bien challengés. Et de la même façon que l'on s'est rapprochés année après année de City en Angleterre avant de réussir à les doubler, on a bien l'intention d'aller déloger Paris en Ligue des Champions. Chaque saison, on avance : quarts en 2024, demies en 2025, finale cette année. Peut-être que l'an prochain... » déclare-t-il dans un entretien pour France Football.