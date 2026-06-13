Kylian Mbappé regrette un choix de Luis Enrique au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le 30 mai dernier, Warren Zaïre-Emery a débuté la finale de la Ligue des champions contre Arsenal (1-1, 4-3 t.a.b.) sur le banc de touche, une décision « injuste » aux yeux de Luis Enrique. Interrogé par L’Équipe avant les débuts de l’équipe de France à la Coupe du monde, Kylian Mbappé estime lui aussi que le milieu de terrain « aurait mérité » d’être titularisé.

À l’approche de l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde, ce mardi 16 juin face au Sénégal, Kylian Mbappé a présenté pour L’Équipe les 25 autres joueurs qui composent le groupe tricolore. Warren Zaïre-Emery en fait partie, lui qui sort d’une saison pleine avec le PSG. Le 30 mai dernier, Luis Enrique avait toutefois laissé le milieu de terrain sur le banc pour la finale de la Ligue des champions face à Arsenal. Ce que regrette le capitaine de l’équipe de France.

« Il aurait mérité de débuter la finale de la Ligue des champions » « La saison 2024-2025 n'a pas été facile pour lui avec ce que j'appelle le contrecoup du joueur précoce. Jusqu'alors, sa carrière était linéaire, tout se passait bien, avec un nouveau contrat, une notoriété. Et il a perdu sa place de titulaire l'année dernière. Il a commencé à être plus contesté. Et cette année, il fait une super saison, salue Kylian Mbappé. Malheureusement, il ne débute pas la finale (de Ligue des champions) car le onze, c'est le onze. Mais il aurait mérité de la débuter. Il a été avec Vitinha le joueur du PSG le plus régulier en Ligue 1. »