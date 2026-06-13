«Ce serait bien qu'elle évolue un peu» : Kylian Mbappé se livre sur sa relation avec Ousmane Dembélé

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se connaissent parfaitement, eux qui ont émergé au même moment. Tous les deux présents aux États-Unis pour la Coupe du monde, l’attaquant du Real Madrid est revenu sur sa belle relation avec la star du PSG, sacré Ballon d’Or l’an dernier.
Anciens partenaires en club, coéquipiers en équipe de France et amis dans la vie, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont noué une relation forte au fil des années. « Ce sont deux joueurs, deux personnes qui s’entendent extrêmement bien, sur le terrain ils sont toujours ensemble, en dehors aussi. Ils font des blagues, confiait récemment Lucas Hernandez en conférence de presse. Ils ont une relation en dehors du foot très proche. Je peux vous le garantir ».
« Dembélé est arrivé au sommet de sa carrière »
À quelques jours de l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du monde (contre le Sénégal le 16 juin prochain), Kylian Mbappé s’est prononcé sur sa relation avec le numéro 10 du PSG. « Ousmane, c'est le Ballon d'Or. C'est un joueur beaucoup plus sûr, beaucoup plus "clutch" (décisif dans les moments importants). Mature. Il est arrivé au sommet de sa carrière et c'est top pour nous car ça arrive au meilleur moment. Cette Coupe du monde est une super occasion pour lui de taper sur la table et de montrer qu'en équipe de France il va aussi faire de grandes choses. Je n'ai aucun doute », a confié le capitaine tricolore dans les colonnes de L'Équipe.
« On s'appelle tous les jours »
« Notre relation ? Ce serait bien qu'elle évolue un peu car on a la même relation de cons (il se marre). On se connaît depuis trop longtemps pour que ça change, depuis qu'on a 13 ans. On s'appelle tous les jours. On a mille groupes WhatsApp ensemble, les mêmes centres d'intérêt. On a tout vécu ensemble. Et on a envie de remporter une deuxième Coupe du monde ensemble », conclut Kylian Mbappé.
Vendredi, dans un entretien accordé au quotidien espagnol Marca, c’est Ousmane Dembélé qui avait eu des propos élogieux envers son ami : « C'est un joueur incroyable et une très bonne personne en dehors du terrain. Certains abusent des critiques parce que c'est Kylian Mbappé. Il ne faut pas s'acharner sur lui. Qu'il fasse ses lacets ou non, qu'il remonte ses chaussettes ou non... C'est beaucoup trop, ça reste un être humain. En équipe de France, il est très bien avec nous, c'est un leader. »