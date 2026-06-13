«Ce serait bien qu'elle évolue un peu» : Kylian Mbappé se livre sur sa relation avec Ousmane Dembélé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se connaissent parfaitement, eux qui ont émergé au même moment. Tous les deux présents aux États-Unis pour la Coupe du monde, l’attaquant du Real Madrid est revenu sur sa belle relation avec la star du PSG, sacré Ballon d’Or l’an dernier.

Anciens partenaires en club, coéquipiers en équipe de France et amis dans la vie, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont noué une relation forte au fil des années. « Ce sont deux joueurs, deux personnes qui s’entendent extrêmement bien, sur le terrain ils sont toujours ensemble, en dehors aussi. Ils font des blagues, confiait récemment Lucas Hernandez en conférence de presse. Ils ont une relation en dehors du foot très proche. Je peux vous le garantir ».

« Dembélé est arrivé au sommet de sa carrière » À quelques jours de l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du monde (contre le Sénégal le 16 juin prochain), Kylian Mbappé s’est prononcé sur sa relation avec le numéro 10 du PSG. « Ousmane, c'est le Ballon d'Or. C'est un joueur beaucoup plus sûr, beaucoup plus "clutch" (décisif dans les moments importants). Mature. Il est arrivé au sommet de sa carrière et c'est top pour nous car ça arrive au meilleur moment. Cette Coupe du monde est une super occasion pour lui de taper sur la table et de montrer qu'en équipe de France il va aussi faire de grandes choses. Je n'ai aucun doute », a confié le capitaine tricolore dans les colonnes de L'Équipe.