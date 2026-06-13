Zinedine Zidane : Son coup de folie en pleine Coupe du monde avec l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le dernier match de la carrière de Zinedine Zidane restera cette finale de la Coupe du monde 2006 entre l'équipe de France et l'Italie. Alors qu'on s'en souvient pour le coup de boule du numéro 10 des Bleus sur Marco Materazzi, il y a aussi eu cette panenka. Un coup de folie encore gravé dans les mémoires de ceux qui l'accompagnaient alors en équipe de France.

La finale de la Coupe du monde 2006 a aujourd'hui encore un goût amer pour beaucoup de Français. Il y a 20 ans, les Bleus de Raymond Domenech s'inclinaient face à l'Italie aux tirs au but. Un revers difficile à digérer et certainement encore plus pour Zinedine Zidane. Ce soir-là, le numéro 10 de l'équipe de France avait vrillé et abandonné ses coéquipiers lors des prolongations. Auteur d'un coup de boule sur Marco Materazzi, Zizou avait été exclu, lui qui avait été pourtant l'auteur d'un coup de génie durant cette finale avec cette panenka face à Gianluigi Buffon.

« Il était notre maître à jouer, notre chef d’orchestre » Face à l'Italie, Zinedine Zidane avait en effet ouvert le score en transformant un penalty d'une panenka. Un geste complètement fou à propos duquel Robert Duverne, ex-préparateur physique de l'équipe de France, a dit auprès de L'Equipe : « Moi, j'adore la folie, je n'aime pas ce qui est conventionnel. Cette folie était moins attendue chez Zidane mais qu'il fasse ça, c'est du génie ! Faire une chose aussi extraordinaire en finale de Coupe du monde, après en avoir déjà fait contre le Brésil ou l'Espagne, c'est beau. Il était notre maître à jouer, notre chef d’orchestre ».