Didier Deschamps : Son ami vend la mèche pour son avenir après l'équipe de France ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 14 ans, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde. Se pose alors la question de l'avenir de DD. Pas enclin à prendre sa retraite, le principal intéressé a assuré garder toutes ses options ouvertes. Proche de Deschamps, Marcel Desailly a une petite idée de la suite pour son ami.

L'aventure de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France touche à sa fin. Et après ? A 57 ans, le sélectionneur n'est pas dans l'idée de prendre sa retraite dans l'immédiat. On devrait donc continuer à le voir sur un banc de touche, reste à savoir lequel et si ça sera celui d'un club ou d'une sélection. Au cours des dernières semaines, l'avenir de Deschamps a ainsi fait l'objet de nombreuses rumeurs, mais aujourd'hui, il est toujours difficile d'y voir clair sur le sujet...

« Je pense qu’il ira vers une autre sélection nationale » Grand ami de Didier Deschamps, Marcel Desailly a peut-être vendu la mèche pour l'avenir du futur ex-sélectionneur de l'équipe de France. Dans un entretien accordé à Flashscore, le champion du monde 98 a notamment dit de DD : « Je pense qu’il ira vers une autre sélection nationale. Je ne vois pas Didier repartir dans un travail quotidien avec un club. Vous savez, nous avons le même âge. Je suis né en septembre, lui en octobre. Je ne le vois pas reprendre un club. Il prendra sans doute une sélection nationale après avoir pris une pause ».