De Deschamps à Zidane, une révolution est annoncée chez les Bleus : «Quatre joueurs quitteront l’équipe»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l’équipe de France et Didier Deschamps, l’histoire touche à sa fin. Une Coupe du monde synonyme d’adieux entre les deux parties. Après quoi, Zinedine Zidane devrait reprendre les rênes de l’effectif tricolore qui risque d’être quelque peu chamboulé par le Ballon d’or 1998 d’après Marcel Desailly. Explications.

Une page commune de 14 ans va être tournée cet été. Après une septième compétition majeure disputée avec l’équipe de France sur le continent américain pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), Didier Deschamps raccrochera son costume de sélectionneur des Bleus une bonne fois pour toutes avec une troisième étoile brodée sur le maillot tricolore au-dessus du Coq ? Réponse dans les prochaines semaines. Pour ce qui est de la suite, le successeur de Deschamps semble tout indiqué.

«Il va vraiment essayer d’effacer la philosophie que Didier a instaurée pour imposer la sienne» A moins d’un séisme, Zinedine Zidane devrait prendre le relais. Un champion du monde 98 en remplace un autre. Légende du football français, Zizou s’est bâti une solide réputation d’entraîneur au Real Madrid où il a repris le travail de Rafael Benitez en 2016. 10 ans plus tard, Zidane aura à coeur d’imposer sa propre philosophie en équipe de France d’après Marcel Desailly. « Je pense que Zidane a très bien réussi avec le Real Madrid. Mais il n’a pas vraiment eu l’occasion d’exprimer sa philosophie. Je pense qu’il a repris ce que Rafa Benitez avait mis en place avant lui avec les joueurs qu’il avait recrutés. Heureusement, il a apporté sa propre vision du jeu, et cela a très bien fonctionné. Pour l’équipe nationale, je pense qu’il va vraiment essayer d’effacer la philosophie que Didier a instaurée pour imposer la sienne ».