De Deschamps à Zidane, une révolution est annoncée chez les Bleus : «Quatre joueurs quitteront l’équipe»

Entre l’équipe de France et Didier Deschamps, l’histoire touche à sa fin. Une Coupe du monde synonyme d’adieux entre les deux parties. Après quoi, Zinedine Zidane devrait reprendre les rênes de l’effectif tricolore qui risque d’être quelque peu chamboulé par le Ballon d’or 1998 d’après Marcel Desailly. Explications.
Une page commune de 14 ans va être tournée cet été. Après une septième compétition majeure disputée avec l’équipe de France sur le continent américain pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), Didier Deschamps raccrochera son costume de sélectionneur des Bleus une bonne fois pour toutes avec une troisième étoile brodée sur le maillot tricolore au-dessus du Coq ? Réponse dans les prochaines semaines. Pour ce qui est de la suite, le successeur de Deschamps semble tout indiqué.
«Il va vraiment essayer d’effacer la philosophie que Didier a instaurée pour imposer la sienne»
A moins d’un séisme, Zinedine Zidane devrait prendre le relais. Un champion du monde 98 en remplace un autre. Légende du football français, Zizou s’est bâti une solide réputation d’entraîneur au Real Madrid où il a repris le travail de Rafael Benitez en 2016. 10 ans plus tard, Zidane aura à coeur d’imposer sa propre philosophie en équipe de France d’après Marcel Desailly. « Je pense que Zidane a très bien réussi avec le Real Madrid. Mais il n’a pas vraiment eu l’occasion d’exprimer sa philosophie. Je pense qu’il a repris ce que Rafa Benitez avait mis en place avant lui avec les joueurs qu’il avait recrutés. Heureusement, il a apporté sa propre vision du jeu, et cela a très bien fonctionné. Pour l’équipe nationale, je pense qu’il va vraiment essayer d’effacer la philosophie que Didier a instaurée pour imposer la sienne ».
«Je suis certain que quatre ou cinq joueurs qui étaient titulaires pour Didier quitteront l’équipe»
Pendant son entretien avec Flashscore, l’ancien défenseur de l’équipe de France membre de France 98 et des Bleus de l’Euro 2000 est allé plus loin en prédisant la mise à l’écart de quatre voire cinq joueurs du groupe de Didier Deschamps. « Je suis certain que quatre ou cinq joueurs qui étaient titulaires pour Didier quitteront l’équipe pour laisser place à une nouvelle philosophie. Didier, c’est un gagnant, mais c’est un gagnant obsédé, presque maladif, dans le bon sens du terme. Il vit pour ça, il ne pense qu’à ça. Et il a toujours cette petite dose de chance qui vient régler ses problèmes tactiques. Une blessure qui semblait catastrophique devient une opportunité de changer de système, de faire entrer un joueur et, au final, ça lui donne la solution. C’est arrivé plusieurs fois dans sa carrière ». Reste à savoir si Desailly aura vu juste.