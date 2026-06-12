«Deux personnes qui s’entendent extrêmement bien» : Un joueur de l’équipe de France se lâche sur la relation entre Mbappé et Dembélé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La Coupe du monde 2026 vient de débuter et pour la France, les choses sérieuses vont commencer face au Sénégal le 16 juin. Les Bleus tenteront de décrocher une troisième étoile avec une équipe qui met l'eau à la bouche. En attaque, Kylian Mbappé va diriger les choses à la manière d'Ousmane Dembélé avec le PSG. Les deux hommes s'entedent à merveille selon Lucas Hernandez.

Parmi les favoris cette année encore, l'Equipe de France arrive après des matches de préparation mitigés. Si les plans de Didier Deschamps sportivement font grincer les dents de certains, l'ambiance serait au top en interne. Avant l'entrée en lice des Bleus face au Sénégal, Lucas Hernandez était présent en conférence de presse ce vendredi pour répondre aux questions des journalistes.

Lucas Hernandez dévoile tout sur la relation entre Mbappé et Dembélé Anciens coéquipiers du côté du PSG, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se retrouvent désormais en sélection où ils tenteront de faire de leur mieux pour animer le secteur offensif des Bleus. En sélection, c'est Mbappé qui est placé à la pointe de l'attaque, un choix qui aurait pu mettre à mal légèrement leur relation. Il n'en est rien. « Ce sont deux joueurs, deux personnes qui s’entendent extrêmement bien, sur le terrain ils sont toujours ensemble, en dehors aussi. Ils font des blagues. A table, tous les jours, ils sont à côté. Ce sont deux joueurs que j’aime bien. Je les apprécie beaucoup. Je m’entends très bien avec eux. Ils ont une relation très proche. (…) Ils ont une relation en dehors du foot très proche. Je peux vous le garantir » assure Lucas Hernandez.