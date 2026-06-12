Les joueurs de l'équipe de France dézingués pour une histoire d'argent

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La Coupe du monde 2026 a enfin débuté ce jeudi. L'équipe de France entrera en lice le 16 juin face au Sénégal avec l'ambition d'aller très loin dans cette compétition. En fonction de leur parcours, les Bleus pourront bénéficier de primes généreuses puisque la Fédération française de football a trouvé un accord. Et les montants font grincer des dents...

Pour ce Mondial 2026, les Bleus savent désormais à quoi s'en tenir au niveau des primes. Les hommes de Didier Deschamps ont trouvé un accord avec la Fédération à propos des primes et des places accordées à leurs familles. Sur le plateau d'Estelle Midi, les montants de ces primes ont fait réagir certains chroniqueurs qui ne s'attendaient pas à de telles sommes.

« Tout est indécent » Comme le révèle RMC, aucune prime ne sera versée si l'Equipe de France ne se sort pas de la phase de poules de la Coupe du monde. Si les Bleus atteignent les 16èmes de finale, ils toucheront des primes alors que la FFF voulait au départ attendre les demi-finales. Ils toucheront alors 500 000 euros, une somme qui a beaucoup fait réagir. « Tout est indécent dans le foot, ce sont quand même des gens qui courent après une baballe, est ce que c'est normal qu'ils gagnent autant en courant une baballe. J'adore le foot, je vais regarder mais est-ce qu'ils méritent de gagner 40 millions d'euros par an alors qu'il y a des chercheurs au CNRS qui sont au Smic » déclare Elise Goldfarb sur le plateau d'Estelle Midi.