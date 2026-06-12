«C’est le meilleur» : L’adversaire qui terrifie d’avance Ousmane Dembélé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent aux États-Unis avec l’équipe de France pour y disputer la Coupe du monde, Ousmane Dembélé rêve d’un nouveau titre après avoir triomphé avec le Paris Saint-Germain. Interrogé par le quotidien espagnol Marca, l’attaquant français se méfie notamment de l’Argentine et de son capitaine Lionel Messi.

Fraîchement vainqueur de la Ligue des champions avec le Paris SG, Ousmane Dembélé est désormais tourné sur la Coupe du monde, sa troisième avec l’équipe de France. L’ambition de l’attaquant parisien est claire : remporter une deuxième fois la plus prestigieuse des compétitions après le succès de 2018 en Russie. « C'est le summum absolu, a indiqué Ousmane Dembélé dans un entretien accordé à Marca. Pour un footballeur professionnel de haut niveau, remporter la Coupe du monde avec son pays est le plus grand trophée imaginable. Pouvoir soulever à nouveau ce trophée est, évidemment, un rêve. Mais, comme je l'ai dit, nous devrons rester concentrés, car la compétition est rude. »

« L’âge de Messi ? Ça ne change rien » Mais si la France est citée parmi les favorites à la victoire finale, Ousmane Dembélé fait preuve de prudence et se méfie notamment de l’Argentine, championne du monde en titre, et de sa star Lionel Messi. « Il peut remporter tous les trophées possibles. Je l'ai déjà vu à Barcelone », a confié le Ballon d’Or, estimant que l’âge avancé de La Pulga (bientôt 39 ans) « ne change rien ».