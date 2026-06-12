Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé : Paul Pogba se prononce sur le sujet chaud en équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l’équipe de France, l’entrée en lice dans la Coupe du monde se rapproche. Alors que les Bleus affronteront le Sénégal le 16 juin, un gros débat anime actuellement les discussions : Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé peuvent-ils jouer ensemble dans l’axe ? La question a justement été posée à Paul Pogba, qui connait bien les deux internationaux français.

Annoncée parmi les grands favoris de la Coupe du monde, l’équipe de France se présente avec une attaque effrayante. Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé… Didier Deschamps est plus armé que jamais, mais encore faut-il trouver la bonne organisation. C’est d’ailleurs le débat du moment concernant les Bleus. Face à l’Irlande du Nord, le joueur du Real Madrid était positionné en pointe quand le Ballon d’Or était numéro 10. Mais voilà que cette association dans l’axe est loin de faire l’unanimité. Beaucoup réclament ainsi du changement, demandant notamment à voir Mbappé sur le couloir gauche pour laisser Dembélé seul devant comme il le fait au PSG.

« Ce sont des grands joueurs donc ils savent jouer ensemble » Invité ce vendredi de Rothen s’enflamme sur RMC, Paul Pogba a justement été interrogé sur l’association Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé en équipe de France. Le joueur de l’AS Monaco a alors répondu : « Dembélé et Mbappé peuvent-ils jouer ensemble dans l’axe ? Moi je ne suis pas coach. Pour bientôt peut-être ? Non, non ! (Rires) Ce n'est pas l'objectif pour l'instant. Moi je ne suis pas coach mais je me rappelle un match à leur début, contre l'Angleterre. Kylian et Ousmane c'était dangereux. Ce sont des grands joueurs donc ils savent jouer ensemble ».