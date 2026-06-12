Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé : Paul Pogba se prononce sur le sujet chaud en équipe de France

Pour l’équipe de France, l’entrée en lice dans la Coupe du monde se rapproche. Alors que les Bleus affronteront le Sénégal le 16 juin, un gros débat anime actuellement les discussions : Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé peuvent-ils jouer ensemble dans l’axe ? La question a justement été posée à Paul Pogba, qui connait bien les deux internationaux français.
Annoncée parmi les grands favoris de la Coupe du monde, l’équipe de France se présente avec une attaque effrayante. Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé… Didier Deschamps est plus armé que jamais, mais encore faut-il trouver la bonne organisation. C’est d’ailleurs le débat du moment concernant les Bleus. Face à l’Irlande du Nord, le joueur du Real Madrid était positionné en pointe quand le Ballon d’Or était numéro 10. Mais voilà que cette association dans l’axe est loin de faire l’unanimité. Beaucoup réclament ainsi du changement, demandant notamment à voir Mbappé sur le couloir gauche pour laisser Dembélé seul devant comme il le fait au PSG.
« Ce sont des grands joueurs donc ils savent jouer ensemble »
Invité ce vendredi de Rothen s’enflamme sur RMC, Paul Pogba a justement été interrogé sur l’association Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé en équipe de France. Le joueur de l’AS Monaco a alors répondu : « Dembélé et Mbappé peuvent-ils jouer ensemble dans l’axe ? Moi je ne suis pas coach. Pour bientôt peut-être ? Non, non ! (Rires) Ce n'est pas l'objectif pour l'instant. Moi je ne suis pas coach mais je me rappelle un match à leur début, contre l'Angleterre. Kylian et Ousmane c'était dangereux. Ce sont des grands joueurs donc ils savent jouer ensemble ».
Dembélé vole au secours de Mbappé
En ce moment, on parle beaucoup d’Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé, mais surtout du capitaine de l’équipe de France, vivement décrié. C’est ainsi que le joueur du PSG a volé au secours de son coéquipier en sélection, lâchant : « On a été très injuste avec lui. On en fait un peu trop avec les critiques envers Kylian, parce que c’est un joueur incroyable. C’est quelqu’un de formidable en dehors du terrain, car je le connais depuis longtemps. Parfois, on exagère dans les critiques simplement parce qu’il s’agit de Kylian Mbappé. Il ne faut pas être si dur avec lui. Qu’il lace ses chaussures, qu’il ne les lace pas, qu’il remonte ses chaussettes, qu’il ne les remonte pas… C’est trop. Parce qu’il reste un être humain et c’est un joueur d’une qualité exceptionnelle. En tout cas, ici en équipe de France, il s’entend très bien avec nous. C’est un leader, le capitaine de notre équipe et c’est un joueur très important ».