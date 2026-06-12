Départ de l'équipe de France : Le nouvel indice de Deschamps sur son avenir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Partir sur une ultime fête huit ans après le sacre en Russie ? Ce serait un point final de rêve pour Didier Deschamps afin de conclure une aventure de 14 ans à la tête de l'équipe de France. La Coupe du monde a débuté jeudi soir avec un Mexique - Afrique du Sud, la première des 104 affiches de ce Mondial. Pour ce qui est de la suite, Deschamps a tenu un discours quelque peu négatif sur ses expériences en club.

Une histoire de 14 ans qui prend fin pour Didier Deschamps. Deux finales de Coupes du monde et une à l'Euro pour le sélectionneur de l'équipe de France. Des sorties de route en quart de finale de la Coupe du monde 2014 et en 1/8ème de finale à l'Euro 2021. Une Ligue des nations à exposer dans l'armoire à trophées des Bleus et surtout, une compétitive retrouvée pendant plus d'une décennie. Ce qui faisait tant défaut à cette sélection tricolore avant sa nomination au poste de sélectionneur en 2012.

«Quand on est entraîneur de club, c’est comme si on était en permanence dans le tambour d’une machine à laver» Quel sera le prochain challenge de Didier Deschamps ? L'entraîneur de 57 ans pourrait reprendre les rênes d'un club quand bien même il ne garde pas que des souvenirs positifs de ses passages sur les bancs de l'AS Monaco, de la Juventus et de l'OM. « La fonction de sélectionneur m’a permis d’être au contact du très très haut niveau, ce qui est un besoin pour moi, et d’avoir parallèlement une vraie vie privée. Quand on est entraîneur de club, c’est comme si on était en permanence dans le tambour d’une machine à laver. Je me suis vu en photo lorsque j’étais coach de club : la différence entre le début et à la fin d’une saison ! Rien à voir ».