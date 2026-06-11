Coupe du monde 2026 - Kylian Mbappé sous pression : Daniel Riolo annonce «un moment de bascule dans sa carrière»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que la Coupe du monde 2026 débute ce jeudi 11 juin, pour l'équipe de France, la première rencontre aura lieu le 16 juin face au Sénégal. Une entrée en lice des Bleus très attendue aux Etats-Unis. Et s'il y a bien un joueur de Didier Deschamps qui va avoir la pression cet été, c'est bien Kylian Mbappé. Le capitaine français serait même face à un moment très important de sa carrière selon Daniel Riolo.

L'équipe de France est arrivée aux Etats-Unis, ne reste maintenant plus qu'à attendre le 16 juin pour lancer la Coupe du monde face au Sénégal. Annoncés parmi les grands favoris de la compétition, les Bleus seront bien évidemment menés par Kylian Mbappé. Mais voilà que le capitaine français n'a pas manqué d'être décrié à l'approche du Mondial. L'attaquant du Real Madrid arrive donc avec une certaine pression pour cette compétition. Mbappé pourrait même jouer la suite de sa carrière.

« À lui de nous montrer qu’il est toujours le crack qu’il est en équipe de France » Au cours d'un entretien accordé à Paris Match, Daniel Riolo s'est exprimé sur cette pression mise sur Kylian Mbappé pour cette Coupe du monde 2026. La figure de l'After Foot sur RMC a alors dit du capitaine de l'équipe de France : « En équipe de France, Kylian Mbappé n’a jamais déçu. Maintenant, on dit qu’il est actuellement dans un tournant et un moment de bascule dans sa carrière. Oui, très probablement. À présent, ce sera à lui de répondre sur le terrain. À lui de nous montrer qu’il est toujours le crack qu’il est en équipe de France. Vraiment, avec les Bleus, il n’a jamais déçu ».