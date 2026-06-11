Kylian Mbappé face au défi «de sa vie» : La suite de sa carrière peut prendre un tournant inquiétant

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, mais voilà qu'il a encore des objectifs à atteindre. L'attaquant du Real Madrid remportera-t-il notamment la Ligue des Champions ? Soulèvera-t-il le Ballon d'Or ? Voilà que selon les dires de Gilles Verdez, la suite de la carrière de Mbappé pourrait bien se jouer dans les semaines à venir. Explications.

Ça y est, le coup d'envoi de la Coupe du monde est imminent. C'est ce jeudi 11 juin que le premier match de la compétition va se dérouler. Pour ce qui est de l'équipe de France, le premier rendez-vous est donné le 16 juin avec une rencontre face au Sénégal. Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé est plus attendu que jamais pour son 3ème Mondial. Alors que l'attaquant du Real Madrid a la pression de mener sa sélection jusqu'au bout, voilà que d'un point de vue personnel, Mbappé jouerait également très gros à l'occasion de cette Coupe du monde.

« C’est la compétition de sa vie même s’il a déjà été champion du monde » Pour Kylian Mbappé, cette Coupe du monde pourrait bien dicter la suite de sa carrière. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Gilles Verdez au micro de RTL. En effet, le journaliste a confié concernant le capitaine de l'équipe de France : « C’est un moment charnière. C’est la compétition de sa vie même s’il a déjà été champion du monde. Là il faut qu’il s’affirme sur le terrain, hors du terrain. Le problème pour lui c’est que si la France gagne, il risque de ne pas avoir le Ballon d’Or parce que ça risque d’être Dembélé donc il est obligé de faire une Coupe du monde hallucinante avec des stats incroyables pour peut-être envisager le Ballon d’Or ».