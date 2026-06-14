Mercato - PSG : Ayyoub Bouaddi lâche une annonce sur son avenir en pleine Coupe du monde

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent avec le Maroc pour disputer la Coupe du monde 2026, Ayyoub Bouaddi a fait sa grande première en étant titulaire face au Brésil pour démarrer la compétition samedi. Le milieu de terrain de 18 ans a encore fait parler de lui alors que son avenir en club pourrait évoluer. Le LOSC sait que les offres vont arriver et que le PSG fait partie des prétendants. Le principal intéressé s'est exprimé sur les rumeurs qui l'entourent.

Milieu central avec le LOSC, Ayyoub Bouaddi a attiré l'attention ces derniers mois à l'approche du mercato. Certains clubs s'intéressent de près à ce dossier, à commencer par le PSG. Le joueur de 18 ans présente des qualités intéressantes et pour sa première rencontre de Coupe du monde, il a été brillant avec le Maroc face au Brésil (1-1). Après la rencontre, il a attiré l'attention des médias, l'occasion d'évoquer subtilement son avenir en club.

Bouaddi dans le viseur du PSG Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes, le PSG est annoncé parmi les prétendants du jeune joueur du LOSC. Ayyoub Bouaddi est au courant des bruits qui courent mais il n'a pas apporté plus de précision, lui qui est logiquement concentré sur la Coupe du monde. « Je suis vraiment heureux de savoir que certains clubs s'intéressent à moi. Mais pour l'instant, je suis uniquement concentré sur la Coupe du monde et nous allons tout donner pour réaliser le meilleur parcours possible » déclare-t-il dans un entretien accordé à The Athletic après sa belle prestation.