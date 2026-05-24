Désiré Doué a son successeur au PSG : La presse étrangère annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La saison dernière, Désiré Doué s’était révélé aux yeux du monde avec le PSG. Auteur d’une campagne de Ligue des Champions incroyable, le jeune numéro 14 avait été élu Golden Boy par le magazine Tuttosport. Vraisemblablement, Warren Zaïre-Emery devrait succéder à son coéquipier parisien pour cette édition 2026. Explications.

Depuis deux ans, le PSG est considéré comme l’un si ce n’est le meilleur club d’Europe. Avec Luis Enrique, le club parisien dispose d’un effectif très jeune. Et la saison dernière, si Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or 2025, la jeunesse parisienne a également été récompensée avec Désiré Doué. Véritable révélation du PSG et auteur de deux buts et d’une passe décisive durant la finale de la Ligue des Champions, le numéro 14 a ainsi été élu Golden Boy 2025. Attribuée depuis 2003, cette récompense vise à célébrer le meilleur jeune joueur d’Europe.

Zaïre-Emery, Golden Boy 2026 ? Et si Lamine Yamal, récipiendaire de cette distinction en 2024, ne peut donc plus être élu, un joueur du PSG pourrait bel et bien succéder à Désiré Doué. Tout juste âgé de 20 ans, Warren Zaïre-Emery réalise une excellente saison à Paris, et est devenu un membre important de la tactique de Luis Enrique sur cet exercice 2025-2026. Et à en croire justement les premières prévisions des médias pour ce prix, le numéro 33 du PSG serait bel et bien favori de cette édition 2026, devant Pau Cubarsi (FC Barcelone) et Yan Diomandé (RB Leizpig).