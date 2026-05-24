Désiré Doué a son successeur au PSG : La presse étrangère annonce du lourd !

La saison dernière, Désiré Doué s’était révélé aux yeux du monde avec le PSG. Auteur d’une campagne de Ligue des Champions incroyable, le jeune numéro 14 avait été élu Golden Boy par le magazine Tuttosport. Vraisemblablement, Warren Zaïre-Emery devrait succéder à son coéquipier parisien pour cette édition 2026. Explications.
Depuis deux ans, le PSG est considéré comme l’un si ce n’est le meilleur club d’Europe. Avec Luis Enrique, le club parisien dispose d’un effectif très jeune. Et la saison dernière, si Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or 2025, la jeunesse parisienne a également été récompensée avec Désiré Doué. Véritable révélation du PSG et auteur de deux buts et d’une passe décisive durant la finale de la Ligue des Champions, le numéro 14 a ainsi été élu Golden Boy 2025. Attribuée depuis 2003, cette récompense vise à célébrer le meilleur jeune joueur d’Europe.
Zaïre-Emery, Golden Boy 2026 ?
Et si Lamine Yamal, récipiendaire de cette distinction en 2024, ne peut donc plus être élu, un joueur du PSG pourrait bel et bien succéder à Désiré Doué. Tout juste âgé de 20 ans, Warren Zaïre-Emery réalise une excellente saison à Paris, et est devenu un membre important de la tactique de Luis Enrique sur cet exercice 2025-2026. Et à en croire justement les premières prévisions des médias pour ce prix, le numéro 33 du PSG serait bel et bien favori de cette édition 2026, devant Pau Cubarsi (FC Barcelone) et Yan Diomandé (RB Leizpig).
« C’est un privilège d’avoir un joueur comme lui »
« C’est un vrai titi non seulement pour ce qu’il fait sur le terrain, mais aussi comment il se comporte en dehors pendant sa vie. C’est un privilège d’avoir un joueur comme lui. Il joue partout, il a des qualités individuelles, techniques et physiques. C’est un vrai plaisir de l’entraîner. Il ne lui manque de venir en conférence de presse. Si vous voulez, je peux le mettre à ma place, j’en serai heureux », déclarait Luis Enrique à propos de son jeune milieu de terrain au mois de mars.