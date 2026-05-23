«Nous sommes la meilleure équipe» : Un joueur d’Arsenal prévient le PSG avant le choc !

Dans une semaine, le PSG et Arsenal se défieront en finale de la Ligue des champions. Les deux équipes ont fini par décrocher un titre national dans leur championnat et certains n'hésitent pas à lancer les hostilités. C'est le cas de Noni Madueke, ailier droit de 24 ans qui a rejoint le club l'été dernier, auteur d'une belle saison. Il estime que son équipe présente plus de garanties.
Champion d'Europe en titre, le PSG a réalisé une nouvelle saison exceptionnelle pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique doivent maintenant préparer ce dernier rendez-vous de la saison face à Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Un match qui verra s'affronter deux équipes aux styles bien différents. Arsenal est en effet réputée pour être une équipe très solide défensivement. Noni Madueke assure que les qualités offensives du club sont aussi élevées.
« Nous sommes la meilleure équipe offensive ET la meilleure équipe défensive »
Ailier droit de 24 ans, Noni Madueke a réussi à bien s'intégrer à Arsenal après avoir joué deux saisons à Chelsea. L'international anglais a répondu à une remarque concernant la solidité défensive d'Arsenal face aux qualités offensives du PSG. « Nous sommes aussi l'une des meilleures équipes offensives en Ligue des champions, non ? N'avons-nous pas marqué le plus de buts ? Donc... nous sommes la meilleure équipe offensive ET la meilleure équipe défensive » déclare-t-il d'après des propos rapportés par The Touchline.
Le PSG a marqué beaucoup plus de buts
Ces déclarations n'ont pas manqué de faire réagir du côté du PSG et Le Meilleur du PSG fait remarquer sur X que les propos de Noni Madueke ne sont pas exacts puisque l'on peut voir que le PSG occupe largement la première place des buts marqués en Ligue des champions cette saison avec 44 réalisations. Le club français compte 2 matches de plus qu'Arsenal, certes, mais les Anglais sont assez loin dans ce classement à la 6ème place avec seulement 29 buts en 14 matches. Une chose est sûre, les supporters des deux équipes attendent le dénouement avec impatience.