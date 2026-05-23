«Nous sommes la meilleure équipe» : Un joueur d’Arsenal prévient le PSG avant le choc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans une semaine, le PSG et Arsenal se défieront en finale de la Ligue des champions. Les deux équipes ont fini par décrocher un titre national dans leur championnat et certains n'hésitent pas à lancer les hostilités. C'est le cas de Noni Madueke, ailier droit de 24 ans qui a rejoint le club l'été dernier, auteur d'une belle saison. Il estime que son équipe présente plus de garanties.

Champion d'Europe en titre, le PSG a réalisé une nouvelle saison exceptionnelle pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique doivent maintenant préparer ce dernier rendez-vous de la saison face à Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Un match qui verra s'affronter deux équipes aux styles bien différents. Arsenal est en effet réputée pour être une équipe très solide défensivement. Noni Madueke assure que les qualités offensives du club sont aussi élevées.

« Nous sommes la meilleure équipe offensive ET la meilleure équipe défensive » Ailier droit de 24 ans, Noni Madueke a réussi à bien s'intégrer à Arsenal après avoir joué deux saisons à Chelsea. L'international anglais a répondu à une remarque concernant la solidité défensive d'Arsenal face aux qualités offensives du PSG. « Nous sommes aussi l'une des meilleures équipes offensives en Ligue des champions, non ? N'avons-nous pas marqué le plus de buts ? Donc... nous sommes la meilleure équipe offensive ET la meilleure équipe défensive » déclare-t-il d'après des propos rapportés par The Touchline.