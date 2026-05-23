Mercato : L’OM et l’OL se bagarrent pour cette signature importante !

Alexis Brunet

Cet été, l’OL et l’OM vont chercher à se renforcer sur le mercato sans débourser trop d’argent. Les joueurs en fin de contrat seront donc des pistes privilégiées et une piste qui répond à ce critère aurait été identifiée en Ligue 1. Les deux olympiques auraient des vues sur le milieu de terrain et international algérien du LOSC : Nabil Bentaleb.

Avec sa troisième place en Ligue 1, le LOSC a décroché sa qualification directe pour la Ligue des champions. L’équipe de Bruno Génésio, qui ne sait pas s’il sera là encore la saison prochaine, souhaitera avoir fière allure pour briller sur la scène européenne, mais cela pourrait se faire sans plusieurs cadres. En effet, Nabil Bentaleb n’a pas encore prolongé son contrat qui prend fin le 30 juin prochain et il est suivi par deux formations françaises.

L’OM et l’OL sont sur la piste de Nabil Bentaleb D’après les informations de Foot Mercato, l’OL et l’OM seraient en concurrence pour s’offrir Nabil Bentaleb. Les deux olympiques seraient à la recherche de renforts à moindre coût du fait de leurs moyens financiers limités et l’opportunité de faire venir l’expérimenté milieu de terrain (31 ans) gratuitement est donc alléchante. L’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca verrait d’un très bon œil l’arrivée de son ancien protégé au LOSC, qui aurait comme rôle d’encadrer les jeunes Gones.