Mercato : L’OM et l’OL se bagarrent pour cette signature importante !

Cet été, l’OL et l’OM vont chercher à se renforcer sur le mercato sans débourser trop d’argent. Les joueurs en fin de contrat seront donc des pistes privilégiées et une piste qui répond à ce critère aurait été identifiée en Ligue 1. Les deux olympiques auraient des vues sur le milieu de terrain et international algérien du LOSC : Nabil Bentaleb.
Avec sa troisième place en Ligue 1, le LOSC a décroché sa qualification directe pour la Ligue des champions. L’équipe de Bruno Génésio, qui ne sait pas s’il sera là encore la saison prochaine, souhaitera avoir fière allure pour briller sur la scène européenne, mais cela pourrait se faire sans plusieurs cadres. En effet, Nabil Bentaleb n’a pas encore prolongé son contrat qui prend fin le 30 juin prochain et il est suivi par deux formations françaises.
L’OM et l’OL sont sur la piste de Nabil Bentaleb
D’après les informations de Foot Mercato, l’OL et l’OM seraient en concurrence pour s’offrir Nabil Bentaleb. Les deux olympiques seraient à la recherche de renforts à moindre coût du fait de leurs moyens financiers limités et l’opportunité de faire venir l’expérimenté milieu de terrain (31 ans) gratuitement est donc alléchante. L’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca verrait d’un très bon œil l’arrivée de son ancien protégé au LOSC, qui aurait comme rôle d’encadrer les jeunes Gones.
L’OM est pour le moment bloqué
Nabil Bentaleb pourrait donc vouloir retrouver Paulo Fonseca à l’OL, ce qui ne fait pas les affaires de l’OM. D’ailleurs, le club phocéen pourrait prendre un peu de retard dans ce dossier car pour le moment on ne connaît toujours pas le nom du prochain directeur sportif marseillais. Il y a de très fortes chances que cela soit Grégory Lorenzi, mais rien n’est encore officiel car l’ancien dirigeant de Brest aurait donné son accord à l’OGC Nice en cas de maintien en Ligue 1. On devrait toutefois y voir plus clair dans quelques jours car les hommes de Claude Puel disputeront leur barrage pour se maintenir ou pas dans l’élite les 26 et 29 mai prochains face à l'ASSE.