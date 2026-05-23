Un ancien du PSG agacé par les rumeurs l’envoyant à l’OM : «Ça ne me flatte pas» !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, l’OM est à la recherche d’un nouveau directeur sportif avec le départ de Medhi Benatia. Le club phocéen a ciblé plusieurs profils et l’une des pistes mène à Matthieu Bodmer, qui a quitté son poste au Havre. Toutefois, l’ancien joueur du PSG ne s’imagine pas du tout rejoindre Marseille, c’est tout simplement impossible pour lui.

Alors que plusieurs changements ont déjà eu lieu à l’OM cette saison, cela va continuer cet été. En priorité, le club phocéen cherche à boucler l’arrivée d’un nouveau directeur sportif car Medhi Benatia a quitté son poste à l’issue de la dernière journée de championnat. Les dirigeants marseillais ont plusieurs pistes et la plus concrète mène à Grégory Lorenzi, qui a quitté Brest après 10 ans du côté de la Bretagne.

Bodmer répond à l’intérêt de l’OM Parmi les autres noms cités dans le viseur de l’OM, on retrouve notamment Matthieu Bodmer qui a lui aussi quitté son poste de directeur sportif du Havre à l’issue de la saison. Toutefois, l’ancien milieu de terrain du PSG n’envisage pas du tout d’évoluer à Marseille un jour, comme il l’a déclaré à Winamax TV. « L'intérêt de l'OM ? Ça me flatte pas et ça m'a fatigué pendant 24 heures de devoir répondre aux gens qui pensaient que c'était faisable. Je suis d'une autre couleur. Il y a deux clubs où je ne peux pas aller : Marseille et le FC Rouen. »