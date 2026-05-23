«Juste magnifique» : Exploit historique pour l’UBB, Matthieu Jalibert est aux anges

Alexis Brunet

Ce samedi, l’UBB disputait sa deuxième finale de suite de Champions Cup. Opposés au Leinster, les hommes de Yannick Bru se sont imposés 41 à 19 dans un match à sens unique. Une victoire historique qui permet aux partenaires de Louis-Bielle Biarrey d’entrer encore un peu plus dans l’histoire de la compétition.

Pour la deuxième année de suite, l’UBB avait réussi l’exploit de se hisser en finale de Champions Cup. À cette occasion, les Bordelais affrontaient le Leinster ce samedi après-midi du côté de Bilbao en Espagne et ils se sont imposés. Les partenaires de Maxime Lucu, élu homme du match, ont inscrit 41 points contre les Irlandais et ils n’en ont encaissé que 19. Ils égalent au passage La Rochelle qui a également remporté deux titres de suite en 2022 et en 2023, à chaque fois contre le Leinster.

Jalibert est aux anges À la fin de la rencontre, Matthieu Jalibert s’est exprimé au micro de France 2. Le demi d’ouverture était forcément aux anges et il a tenu à remercier les supporters de l’UBB qui étaient venus en masse à Bilbao pour assister à la rencontre dans le stade San Mamés. « On est très contents. La deuxième mi-temps était compliquée, mais la première, on s’est rendu les choses faciles, on avait un bon matelas. C’était dur parce qu’on a pris un carton jaune, donc voilà, on a subi. On est venu à Bilbao pour réaliser notre rêve, réécrire encore l’histoire. Et voilà, back to back, juste magnifique. On met toujours deux-trois jours à réaliser, mais en fait ce qui me fait plaisir, c’est de voir ce monde. On est arrivés avec le bus, il y avait que des Bordelais, on s’est dit whouah. Même si c’est beaucoup moins loin que le Leinster, on a un public formidable. On a fait une campagne européenne magnifique et voilà, on voulait solder ça par un nouveau titre. On dit que la plus dure, c’est la deuxième (rire). »