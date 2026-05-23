UBB - Finale de la Champions Cup : L’incroyable revanche de Maxime Lucu !

Axel Cornic

Après avoir remporté le premier titre de sa jeune histoire la saison dernière, l’Union Bordeaux-Bègles peut réaliser un incroyable doublé avec la finale de Champions Cup de ce samedi face au Leinster. Et ce sera un moment spécial pour Maxime Lucu, capitaine de son équipe, qui peut soulever un trophée chez lui au Pays basque.

Victime de la domination du Stade Toulousain en Top 14, l’UBB a décidé de s’expatrier pour se faire un palmarès. La victoire en Champions Cup de la saison dernière a été un premier pas important et les hommes de Yannick Bru pourraient bien récidiver. Ils se sont en effet frayé un chemin jusqu’à une nouvelle finale, éliminant d’ailleurs au passage le rival toulousain.

La finale de Maxime Lucu Avant de fouler la pelouse de San Mamés ce samedi, Maxime Lucu s’est confié à RMC, assurant que cette finale de Champions Cup sera très spéciale pour lui. « Une finale de Coupe d'Europe, c'est déjà représentatif de beaucoup de choses, de sacrifices et d'efforts. Et de la voir au Pays basque, un stade où j'ai été en tribune voir des matchs de l’Athletic Bilbao, mais aussi la finale de 2018 de la Champions Cup… » a confié le demi de mêlée de l’UBB. « C'est beaucoup de souvenirs. Pour ma famille et pour moi, c'est quelque chose de fort d'aller jouer là-bas ».