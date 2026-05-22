Antoine Dupont - Thomas Ramos : La vente organisée par le Stade Toulousain pour la bonne cause

Même s’il est un peu en difficulté en ce moment, le Stade Toulousain reste l’un des clubs les plus suivis de la planète rugby, encore plus en France. Ainsi, les dirigeants haut-garonnais semblent vouloir profiter de cette popularité pour en faire profiter les plus démunis, avec une belle opération lancée le 18 mai dernier.
Pour la deuxième saison consécutive, le Stade Toulousain a été sorti prématurément de la Champions Cup. Une anomalie, puisque les Toulousains détiennent le record du plus grand nombre de titres remportées dans cette compétition, avec six sacres. Mais ce n’est pas ça qui va écorner l’image du plus grand club de France.
Le beau geste du Stade Toulousain
Ugo Mola et ses hommes peuvent encore écrire une page importante de leur histoire en cette fin de saison, avec un quatrième Bouclier de Brennus consécutif. En tout cas, ils sont bien partis pour, puisqu’ils sont encore larges leaders du Top 14 en dépit de plusieurs défaites surprenantes lors des dernières journées. Avec au moins deux points lors des deux prochains matchs de la phase régulière, le Stade Toulousain est assuré d’être directement qualifié pour accueillir une demi-finale. Et cela commencera par la réception du LOU, le 30 mai prochain.
Une vente aux enchères pour la bonne cause
En attendant, le club haut-garonnais a décidé d’utiliser sa notoriété pour la bonne cause. Le 18 mai dernier a été lancée une vente aux enchères avec notamment des maillots du Stade Toulousain portés par Antoine Dupont ou encore Thomas Ramos, mais également des crampons utilisés par François Cros, Alexandre Roumat, Benjamin Bertrand ou encore Joel Merkler. La Dépêche du Midi précise que l'intégralité des gains sera reversée « au fonds de dotation du club qui finance des programmes autour du handicap, de la santé, de l’éducation ou encore de l’écoresponsabilité ». A noter que cette vente aux enchères, se terminera le 31 mai prochain.