Antoine Dupont - Thomas Ramos : La vente organisée par le Stade Toulousain pour la bonne cause

Axel Cornic

Même s’il est un peu en difficulté en ce moment, le Stade Toulousain reste l’un des clubs les plus suivis de la planète rugby, encore plus en France. Ainsi, les dirigeants haut-garonnais semblent vouloir profiter de cette popularité pour en faire profiter les plus démunis, avec une belle opération lancée le 18 mai dernier.

Pour la deuxième saison consécutive, le Stade Toulousain a été sorti prématurément de la Champions Cup. Une anomalie, puisque les Toulousains détiennent le record du plus grand nombre de titres remportées dans cette compétition, avec six sacres. Mais ce n’est pas ça qui va écorner l’image du plus grand club de France.

Le beau geste du Stade Toulousain Ugo Mola et ses hommes peuvent encore écrire une page importante de leur histoire en cette fin de saison, avec un quatrième Bouclier de Brennus consécutif. En tout cas, ils sont bien partis pour, puisqu’ils sont encore larges leaders du Top 14 en dépit de plusieurs défaites surprenantes lors des dernières journées. Avec au moins deux points lors des deux prochains matchs de la phase régulière, le Stade Toulousain est assuré d’être directement qualifié pour accueillir une demi-finale. Et cela commencera par la réception du LOU, le 30 mai prochain.