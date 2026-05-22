PSG : Surprise, Luis Enrique dévoile la date fatidique de son départ à la retraite !

Alexis Brunet

Actuellement, Luis Enrique réalise du très bon travail au PSG, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2027. De nombreuses sources affirment qu’il pourrait très prochainement prolonger son contrat jusqu’en 2030 et cela pourrait dire que Paris sera l’ultime expérience de sa carrière, car l’entraîneur du club de la capitale a révélé qu’il voulait s’arrêter vers 60 ans, alors qu’il en a bientôt 57.

Depuis 2023, le PSG est entraîné par Luis Enrique et on peut dire que cela est une vraie réussite. L’Espagnol a déjà remporté 11 trophées avec Paris et il pourrait mettre la main sur un douzième le 30 mai prochain car Ousmane Dembélé et ses coéquipiers affronteront Arsenal en finale de la Ligue des champions.

Luis Enrique dévoile à quel âge il veut s’arrêter Le PSG dispose donc d’un entraîneur de grande qualité avec Luis Enrique, mais cela ne durera pas éternellement. Lors d’un entretien accordé à La Nueva España, l’entraîneur parisien a dévoilé la potentielle date de sa retraite. L’Espagnol ne compte pas s’éterniser. « Moi, je ne veux pas finir en vieux croûton sur le banc. Je ne veux pas ça, mais bon... Je vois de plus en plus de vieux croûtons entraîner. Je pense qu'au-delà de soixante ans... En plus, je plaisante avec mon frère Felipe. Je lui dis : "Moi, il faut que je prenne ma retraite avant toi." Il a un an de moins que moi, il en a 55, et lui partira à la retraite à 61 ans... Alors faites le calcul. » Alors qu’il fêtera ses 57 ans le 8 mai, il ne reste donc que quelques années à Luis Enrique sur un banc de touche.