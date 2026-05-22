Problème d'argent à la FFF : Les joueurs de l'équipe de France sollicités avant la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis le début de l'année 2026, la Fédération française de football souhaiterait faire des économies dans chacune des sélections nationales. L'équipe de France A risque également d'y passer notamment en raison d'un prize money moins important qu'initialement prévu par la FIFA pour la Coupe du monde. Explications.

L'équipe de France s'envolera pour son camp de base à Boston au début du mois de juin dans le cadre de la Coupe du monde qui se déroulera aux Etats-Unis, au Mexique ainsi qu'au Canada. Les Bleus, première sélection au classement FIFA, partent avec l'étiquette de favoris à l'instar de l'Albiceleste tenante du titre ou encore de l'Espagne championne d'Europe. Cependant, cette préparation au Mondial se passe dans un climat spécial. Dans le cadre du dernier rassemblement de mars durant lequel les hommes de Didier Deschamps s'étaient rendus dans le pays de l'Oncle Sam pour deux matchs amicaux contre le Brésil (2-1) et la Colombie (3-1), une requête concernant leurs primes à la Coupe du monde émanant du président de la Fédération française de football en personne.

Philippe Diallo aurait demandé aux joueurs de Deschamps d'accepter une baisse des primes pour le Mondial C'est en effet l'information communiquée par L'Equipe ce vendredi. D'après le quotidien sportif, Philippe Diallo est en quête d'économies et a mis en place des coupes budgétaires claires à la FFF que ce soit au niveau de la Direction Technique Nationale (DTN) ou bien chez les équipes de France de jeunes avec la non participation au tournoi Maurice Revello notamment. Le patron de la Fédération française de football aurait en parallèle rencontré les joueurs de l'équipe de France en mars dernier afin de leur demander d'adhérer à une baisse de leurs primes de la Coupe du monde fixées à 20 000€ par joueur. La faute notamment à un prize money finalement moins important économiquement parlant que prévu de la part de la FIFA.