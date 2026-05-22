Coup de tonnerre : Téléfoot sur TF1, c'est reparti ?

Alexis Brunet

Fin mars dernier, TF1 confirmait avoir mis un terme à son émission légendaire, Téléfoot. La première chaîne de France souhaitait remplacer le programme par une émission multisport, mais visiblement elle a décidé de faire machine arrière. En effet, c’est un coup de tonnerre qui vient de tomber, car Téléfoot devrait finalement continuer à être diffusé la saison prochaine, le même jour et à la même heure.

C’est une annonce qui avait fait beaucoup de bruit dans le monde du football. En mars dernier, TF1 annonçait mettre un terme à l’émission Téléfoot qui était diffusée depuis 1977. Les audiences du programme avaient baissé et la première chaîne de France souhaitait installer à la place un programme multisport, avec notamment une exposition plus soutenue donnée au rugby.

Téléfoot devrait continuer à être diffusé sur TF1 Mais ce vendredi, L’Équipe annonce un coup de tonnerre. En effet, Téléfoot devrait finalement toujours être à l’antenne de TF1 la saison prochaine. L’émission sera diffusée le même jour et à la même heure, ce qui devrait ravir les passionnés de football. La première chaîne de France aurait décidé de faire machine arrière car, après avoir dénoncé son contrat à 1M€ annuels auprès de LFP Media, elle aurait renégocié un accord qui serait plus avantageux avec notamment la diffusion d’images du championnat de France. Cela permettra ainsi à la LFP d’exposer la Ligue 1 en clair et ainsi potentiellement attirer de nouveaux abonnés pour sa plateforme. Rien ne serait encore officiellement signé, mais il ne resterait que quelques détails à régler.