Coup de tonnerre : Téléfoot sur TF1, c'est reparti ?

Fin mars dernier, TF1 confirmait avoir mis un terme à son émission légendaire, Téléfoot. La première chaîne de France souhaitait remplacer le programme par une émission multisport, mais visiblement elle a décidé de faire machine arrière. En effet, c’est un coup de tonnerre qui vient de tomber, car Téléfoot devrait finalement continuer à être diffusé la saison prochaine, le même jour et à la même heure.
C’est une annonce qui avait fait beaucoup de bruit dans le monde du football. En mars dernier, TF1 annonçait mettre un terme à l’émission Téléfoot qui était diffusée depuis 1977. Les audiences du programme avaient baissé et la première chaîne de France souhaitait installer à la place un programme multisport, avec notamment une exposition plus soutenue donnée au rugby.
Téléfoot devrait continuer à être diffusé sur TF1
Mais ce vendredi, L’Équipe annonce un coup de tonnerre. En effet, Téléfoot devrait finalement toujours être à l’antenne de TF1 la saison prochaine. L’émission sera diffusée le même jour et à la même heure, ce qui devrait ravir les passionnés de football. La première chaîne de France aurait décidé de faire machine arrière car, après avoir dénoncé son contrat à 1M€ annuels auprès de LFP Media, elle aurait renégocié un accord qui serait plus avantageux avec notamment la diffusion d’images du championnat de France. Cela permettra ainsi à la LFP d’exposer la Ligue 1 en clair et ainsi potentiellement attirer de nouveaux abonnés pour sa plateforme. Rien ne serait encore officiellement signé, mais il ne resterait que quelques détails à régler.
Quid de Margotton et Lizarazu ?
Forcément, le fait que Téléfoot continue signifie que Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu vont rester à l’antenne encore un peu. On ne sait toutefois pas encore si des nouveautés sont prévues pour la saison prochaine et si de nouveaux chroniqueurs rejoindront l’aventure. En revanche, ce qui est certain, c’est que l’émission Automoto programmée juste avant Téléfoot le dimanche matin sera également toujours à l’antenne à la rentrée.