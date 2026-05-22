«Rien n’est signé», Kylian Mbappé et son club refroidis dans la presse !

Bien connu en Ligue 1, où il a porté les couleurs de plusieurs clubs, Matthieu Bodmer s’est converti avec succès en directeur sportif. Il a en effet réalisé un très bon travail au Havre, qu’il a récemment quitté prétextant des désaccords avec les nouveaux propriétaires du club. Mais il pourrait bien trouver très vite un nouveau poste...
On le connaissait comme milieu de terrain, mais depuis 2022 on a appris à connaitre le Matthieu Bodmer directeur sportif. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a réalisé un excellent travail au HAC, de retour en Ligue 1 depuis 2023.
Bodmer quitte le HAC pour Caen ?
Quatorzième cette saison, le club normand a réussi à se maintenir dans l’élite française, avec d’ailleurs une victoire sur le FC Lorient lors de la dernière journée (0-2). Mais dès la fin de la rencontre, Bodmer a annoncé son départ et la fin d’une aventure qui aura donc duré quatre ans. « Il n'y aura pas de suite malheureusement » a-t-il déclaré. « Il y a des choses que j'ai du mal à accepter en interne, donc j'ai pris la décision d'arrêter et on verra ce qu'il se passera ensuite. C'est ma décision ».
« Je discute avec des clubs mais rien n'est signé »
Il pourrait rapidement retrouver un club, puisque L’Equipe a annoncé tout récemment que Matthieu Bodmer serait en négociations très avancées avec le SM Caen, club détenu par un certain Kylian Mbappé. Mais face à la rumeur grandissante, il a tenu à calmer les choses. « Je n'ai signé nulle part. Je dois d'abord gérer mon départ du Havre et je suis parti voir ma famille » a expliqué le principal intéressé. « Je discute avec des clubs mais rien n'est signé. Il y a des choses que j'ai du mal à accepter en interne, donc j'ai pris la décision d'arrêter et on verra ce qu'il se passera ensuite ».