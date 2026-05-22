Kylian Mbappé - Daniel Riolo annonce son vrai problème cette saison : «C’est bidon»

Amadou Diawara

Sur le plan des statistiques, Kylian Mbappé excelle à l'échelle individuelle. Malgré tout, l'international français est tout de même sous le feu des critiques en Espagne. Le Real Madrid ayant réalisé une saison blanche. D'après Daniel Riolo, le numéro 10 d'Alvaro Arbeloa est surtout pris en grippe à cause de sa mauvaise communication.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a refusé d'activer l'option pour étendre son bail d'une année. Déterminé à rejoindre le club de ses rêves, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près de deux ans. Toutefois, son séjour à la Maison-Blanche est loin de se passer comme il l'aurait imaginé.

«On ne peut pas dire qu'il soit dans un moment où il fait les bons choix» Après une première saison compliquée, Kylian Mbappé a retrouvé de sa superbe. En effet, le numéro 10 du Real Madrid a des statistiques impressionnantes. En effet, Kylian Mbappé a inscrit 41 buts toutes compétitions confondues avec son club. Malgré tout, le Real Madrid a réalisé une saison blanche. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les supporters merengue et la presse espagnole. Kylian Mbappé étant sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines. Présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir, Daniel Riolo a affirmé que l'attaquant de 27 ans se faisait tacler à cause de sa mauvaise communication.